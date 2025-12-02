Принц Вільям і Кейт Міддлтон "зловживають владою": місцеві жителі обурені

Напруженість між королівською родиною та їхніми сусідами вже зростала через посилені заходи безпеки в цьому районі, такі як встановлення камер.

Тепер принц Вільям та Кейт Міддлтон стикаються з новою критикою з боку своїх сусідів, які кажуть, що нові заходи безпеки навколо Форест-Лодж спричинили значні порушення під час сезону різдвяних ялинок. Про це пише Daily Star.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон опинилися в центрі скандалу

Мешканці стверджують, що розширений периметр навколо будинку королівської пари змусив водіїв робити непотрібний об'їзд, щоб дістатися до популярного магазину різдвяних ялинок, а деякі звинувачують пару у "зловживанні владою". Магазин різдвяних ялинок, який розташований на землі поруч із будинком Вільяма та Кейт, щороку приваблює сотні відвідувачів напередодні свят.

Ялинки вирощуються на території маєтку, і раніше доступ до них був простим. Однак після того, як родина Уельських переїхала, було запроваджено нові дорожні правила та переглянутий маршрут, щоб зупинити транспортні засоби, що проїжджають безпосередньо повз їхню резиденцію.

Відео дня

Тепер водії повинні їхати круговим об'їздом, щоб дістатися до місця. Повідомляється, що два королівські охоронці перебувають на парковці протягом робочих годин.

Один мешканець сказав: "Я вже бачив кілька майже аварій, коли люди проїхали не по тому боці конусів".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Зловживання владою

Виконавчий директор антимонархічної кампанії Republic, Грем Сміт, також поставив під сумнів, чи має королівська пара право змінювати маршрути доступу на державних землях.

Він сказав: "Проблема з різдвяними ялинками може здатися дурною, але суть у тому, що це все державна власність, і Вільям не повинен був мати можливість закривати ці дороги та закривати доступ до цієї землі".

Чоловік вважає, що це просто ще один приклад того, як майбутній король просто "показує два пальці" місцевим жителям, а потім просто захоплює землю, яка не належить йому, лише для того, щоб він міг переїжджати з одного будинку в інший.

"Тож для мене це просто зловживання владою та привілеями", — наголосив Сміт.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Скандал також був у вересні, коли з'явилися повідомлення про те, що кількох орендарів, які живуть поруч із будиночком, попросили звільнити свої домівки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Великої Британії Чарльз ІІІ знову принизив свого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, позбавивши його решти монарших почестей.

Принц Вільям має нове хобі, яке Кейт Міддлтон точно схвалить.

Крім того, принц Вільям і його дружина порушили королівський протокол під час поцілунку.