Кейт Міддлтон занепокоєна щодо однієї традиції: "Вона хоче, щоб все було ідеально"

Уже цього тижня відбудеться щорічний різдвяний концерт Кейт Міддлтон після перерви. "Разом на Різдво" проведуть у Вестмінстерському абатстві цієї п'ятниці (5 грудня), а потім транслюватимуть у переддень Різдва.

Раніше цього тижня Кейт розкрила деякі захопливі нові подробиці про службу, розкривши зірковий склад читців та виконавців. Про це пише Royal Insider.

Чи буде сюрприз від Кейт?

Колишній королівський дворецький Грант Гаррольд поділився своїми думками щодо майбутньої святкової події. Він розповів, як служба, яка вже п'ятий рік поспіль проводиться, швидко стала невід'ємною частиною королівської родини.

"Це важлива подія для [Кейт], тому що це її. Це її проєкт; усі члени королівської родини мають свої власні проєкти та речі, якими вони захоплені. Вона стала відомою завдяки цьому", — сказав Грант.

Він додав: "Цікаво буде подивитися, що вона зробить цього року, вона могла б принести скрипку або укулеле, наскільки нам відомо".

Ще у 2021 році принцеса Уельська вразила націю своїми музичними талантами, акомпануючи співаку та автору пісень Тому Вокеру на фортепіано.

"Це дуже різдвяно, і кожен з нетерпінням чекає чогось, а для неї це те, чого вона з нетерпінням чекає щороку", — додав Грант.

Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта та король Чарльз Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Занепокоєння" Кейт щодо різдвяної служби

У п’ятницю буде близько 1600 людей, які відвідають концерт, і мільйони телеглядачів, які побачать захід напередодні Різдва. Втім, Грант стверджує, що принцеса Уельська майже не нервує.

"Я ніколи не пам’ятаю, щоб Кейт була нервовою людиною. Вона дуже впевнена в собі у всьому, що робить. Вона наполеглива, вона знає, чого хоче", — наголосив колишній дворецький.

Однак він визнав: "Частина її може хвилюватися, що в цей день щось піде не так. Вона хоче, щоб все було ідеально".

Хоча список гостей ще не підтверджено, очікується, що члени королівської родини приєднаються до Кейт.

Зара та Майк Тіндалл вже підтвердили, що будуть присутні зі своєю родиною. У минулому принцеси Беатріс та Євгенія, а також герцог і герцогиня Единбурзькі, також були присутні зі своїми дітьми.

Кейт Міддлтон Фото: The Royal Family

