Принц Вільям зробив ласкавий жест до Кейт Міддлтон, знову порушивши протокол (фото)
Принц Вільям продемонстрував тонкий, але милий вияв прихильності до своєї дружини, принцеси Кетрін, коли вони привітали президента Німеччини під час офіційного візиту.
Коли вони йшли, щоб привітати Франка-Вальтера Штайнмаєра та його дружину Ельке Бюденбендер, майбутній король шанобливо поклав руку на поперек Кейт. Про це пише Harperʼs Bazaar.
Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили протокол
Принц Уельський і його дружина повинні не триматися за руки та не цілуватися на публіці, але жест принца – це його власна, улюблена форма публічного прояву особистої приналежності.
Принц і принцеса Уельська поєднали сині ансамблі під час спільної появи, а Кейт вибрала поліровану кобальтово-блакитну сукню-пальто.
Двобортний виріб мав стрункі плечі та облягаючу талію, і королівська особа поєднала його з високими замшевими чобітьми темно-синього кольору, рукавичками та клатчем. Її сережки з сапфірами та діамантами, які належали принцесі Діані, та брошка з пір'ям принца Уельського доповнили гламурний монохромний аутфіт.
Вільям доповнював образ дружини в довгому темно-синьому пальті, одягненому поверх темно-синього костюма та яскраво-синьої краватки, у поєднанні з білосніжною сорочкою та чорними туфлями.
Кейт і Вільям, які познайомилися, будучи студентами Університету Сент-Ендрюса в Шотландії у 2001 році, одружилися у 2011 році. Нещодавно вони відсвяткували 14-ту річницю весілля. Пара виховує трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.
Крім того, принц Вільям і Кетрін не вперше порушили королівський протокол на публіці.