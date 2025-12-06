Кейт Миддлтон появилась на публике в старом пальто (видео)

43-летняя Кэтрин, принцесса Уэльская, в очередной раз продемонстрировала публике свое бережное отношение к одежде.

На рождественской службе "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве жена будущего короля Великобритании появилась в зеленом пальто от Catherine Walker с крупными пуговицами, пишет Page Six.

Свой образ она дополнила традиционной клетчатой юбкой от Miu Miu, зеленым воротником из искусственного меха от Troy London, черными сапогами до колена на каблуках из коллекции Ralph Lauren, черными перчатками, серьгами-звездами из белого золота с бриллиантами от Robinson Pelham и черным клатчем.

Модные обозреватели заметили, что принцесса Кэтрин была в том же наряде на Рождество 2020 года, когда королевская семья отмечала его с покойной королевой.

Принц Уильям, а также дети пары, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, были одеты в темно-синие наряды.

Кейт Миддлтон, несмотря на статус и состояние, часто появляется на мероприятиях в "старых" нарядах, умело комбинируя вещи с новыми аксессуарами. Буквально в октябре она совершила свой первый официальный визит на авиабазу RAF Coningsby в Линкольншире в новой роли почетного авиакомандора Королевских ВВС, выбрав серый клетчатый костюм Bella Freud, который уже надевала ранее.

В декабря 2023 года принцесса Уэльская вместе с мужем, принцем Уильямом, и королевской четой встречала гостей ежегодного дипломатического приема в Букингемском дворце. Кейт остановила свой выбор на длинном розовом платье от Jenny Packham с украшенным драгоценными камнями вырезом и эффектным поясом. В нем она уже появлялась на публике, когда надела его на королевскую свадьбу наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в Иордании в июне того же года.

Напомним, принц Уильям продемонстрировал тонкое, но милое проявление привязанности к своей жене, принцессе Кэтрин, когда они приветствовали президента Германии во время официального визита.