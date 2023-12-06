Кейт Миддлтон в "старом" платье и тиаре свекрови посетила дипломатический прием (фото)

В этом платье принцесса была на свадьбе наследного принца Иордании Хуссейна.

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41-летняя принцесса Уэльская вместе с мужем, принцем Уильямом, и королевской четой встречала гостей ежегодного дипломатического приема в Букингемском дворце, который состоялся вечером, 5 декабря, пишет Hello. Элегантный брючный костюм, в котором в этот же день она была на открытии нового хирургического отделения в детской больнице Эвелины, Кэтрин сменила на роскошный вечерний наряд.

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Кейт остановила свой выбор на длинном розовом платье от Jenny Packham с украшенным драгоценными камнями вырезом и эффектным поясом. В нем она уже появлялась на публике, когда надела его на королевскую свадьбу наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в Иордании в июне.

Согласно протоколу, принцесса надела тиару, остановив выбор на Lover's Knot ("любовные узелки) – любимом украшении своей покойно свекрови, принцессы Дианы. Головной убор с бриллиантами и жемчугом был преподнесен Диане в качестве свадебного подарка от королевы в 1981 году, а Кэтрин впервые надела его в декабре 2015 года на дипломатический прием.

Что касается макияжа, то будущая королева выбрала влажную тональную основу, тушь и бронзовые румяна, чтобы подчеркнуть черты лица. Образ завершили дорогие массивные серьги клатч Prada и серебристые туфли Gianvito Rossi.

Принц Уильям выглядел элегантно в смокинге.

Дипломатический прием – второй, который король Чарльз и королева Камилла устраивают после смерти Елизаветы II. В парадных залах дворца собрались около 500 гостей.

Ее Величество Камилла выглядела очень элегантно, во второй раз надев одну из фирменных диадем покойной королевы Елизаветы II – тиару от девушек Великобритании и Ирландии. На ней было кремовое вечернее платье с вышивкой от кутюрного дизайнера Фионы Клэр и перчатки того же цвета.

Королевская семья в сборе Фото: Getty

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