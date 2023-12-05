Кейт Миддлтон появилась на публике в роскошном бирюзовом костюме (фото, видео)

Принцесса Уэльская выбрала ансамбль от своего любимого бренда Alexander McQueen, созданный Сарой Бертон.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне, чтобы официально открыть новое хирургическое отделение, спроектированное таким образом, чтобы пациентам и их семьям не приходилось оставаться на ночь, пишет Hello.

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Новое учреждение изменит уход за детьми и молодыми людьми, нуждающимися в хирургическом вмешательстве, предоставляя все необходимое в одном месте, предоставляя опыт, ориентированный на семью, что позволит организации лечить дополнительно до 2300 детей в год.

Отделение расположено в современном детском дневном лечебном центре и располагает двумя совершенно новыми операционными. Семьи получат выгоду от однодневного обслуживания: предоперационные осмотры, операция и восстановление будут проходить в одном специально спроектированном помещении в один и тот же день.

Кэтрин стала покровителем больницы в 2018 году и с тех пор неоднократно посещала ее. В этот раз она пообщалась с семьями пациентов и сотрудниками о том, какую помощь уже оказывает это отделение.

По этому случаю Кейт надела идеально скроенный бирюзовый костюм Alexander McQueen с двубортным пиджаком и брюками-сигаретами, по цвету похожими на платье, в котором она появилась на Королевском эстрадном представлении.

Принцесса Уэльская начала отдавать предпочтение бирюзовому цвету Фото: Getty

Свой костюм она сочетала с черным поясом, темно-синими туфлями на шпильке и подходящим синим вязаным топом. Принцесса добавила мерцающее ожерелье и серьги с сапфирами и бриллиантами, чтобы завершить полностью синий образ. Ранее Кэтрин надевала эти серьги на службу в честь Дня Содружества 2022 года в Вестминстерском аббатстве и на специальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой.

Волосы жена принца Уильяма уложила в фирменные волнистые волны. Что касается макияжа, то королевская особа подчеркнула черты лица с помощью сияющего бронзатора и розовых румян.

Приехав в больницу, Кейт поговорила с 9-летней Эллой и десятилетней Хлоей, первыми пациентками отделения. Позже она в приподнятом настроении перерезала розовую ленту, чтобы официально открыть новое хирургическое отделение. Принцесса сияла от радости и много смеялась.

Во время своего визита Кэтрин осмотрела некоторые произведения искусства на космическую тематику по всему зданию, которые были выбраны и созданы в сотрудничестве с персоналом и пациентами, чтобы соответствовать теме мира природы главного здания детской больницы Эвелины.

В конце своего визита принцесса Уэльская получила потрясающий букет цветов, изобилующий эвкалиптом, белыми розами и нежными фиолетовыми цветами.

Ранее Фокус писал, что кронпринцесса Швеции рассказала, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям.