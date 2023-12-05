Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в розкішному бірюзовому костюмі (фото, відео)

Принцеса Вельська обрала ансамбль від свого улюбленого бренду Alexander McQueen, створений Сарою Бертон.

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41-річна принцеса Уельська Кейт відвідала дитячу лікарню Евеліни в Лондоні, щоб офіційно відкрити нове хірургічне відділення, спроєктоване так, щоб пацієнтам та їхнім сім'ям не доводилося залишатися на ніч, пише Hello.

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Нова установа змінить догляд за дітьми та молодими людьми, які потребують хірургічного втручання, надаючи все необхідне в одному місці, надаючи досвід, орієнтований на сім'ю, що дасть змогу організації лікувати додатково до 2300 дітей на рік.

Відділення розташоване в сучасному дитячому денному лікувальному центрі та має у своєму розпорядженні дві абсолютно нові операційні. Сім'ї отримають вигоду від одноденного обслуговування: передопераційні огляди, операція і відновлення відбуватимуться в одному спеціально спроєктованому приміщенні в один і той самий день.

Кетрін стала покровителем лікарні 2018 року і відтоді неодноразово відвідувала її. Цього разу вона поспілкувалася з сім'ями пацієнтів і співробітниками про те, яку допомогу вже надає це відділення.

З цієї нагоди Кейт одягла ідеально скроєний бірюзовий костюм Alexander McQueen з двобортним піджаком і штанами-сигаретами, за кольором схожими на сукню, в якій вона з'явилася на Королівській естрадній виставі.

Принцеса Уельська почала віддавати перевагу бірюзовому кольору Фото: Getty

Свій костюм вона поєднувала з чорним поясом, темно-синіми туфлями на шпильці і відповідним синім в'язаним топом. Принцеса додала мерехтливе намисто і сережки з сапфірами і діамантами, щоб завершити повністю синій образ. Раніше Кетрін одягала ці сережки на службу на честь Дня Співдружності 2022 року у Вестмінстерському абатстві й на спеціальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною.

Волосся дружина принца Вільяма уклала у фірмові хвилясті хвилі. Що стосується макіяжу, то королівська особа підкреслила риси обличчя за допомогою сяючого бронзатора і рожевих рум'ян.

Приїхавши в лікарню, Кейт поговорила з 9-річною Еллою і десятирічною Хлоєю, першими пацієнтками відділення. Пізніше вона в піднесеному настрої перерізала рожеву стрічку, щоб офіційно відкрити нове хірургічне відділення. Принцеса сяяла від радості і багато сміялася.

Під час свого візиту Кетрін оглянула деякі твори мистецтва на космічну тематику по всій будівлі, які були обрані та створені у співпраці з персоналом і пацієнтами, щоб відповідати темі світу природи головної будівлі дитячої лікарні Евеліни.

Наприкінці свого візиту принцеса Уельська отримала приголомшливий букет квітів, багатий на евкаліпт, білі троянди і ніжні фіолетові квіти.

Раніше Фокус писав, що кронпринцеса Швеції розповіла, які насправді Кейт Міддлтон і принц Вільям.