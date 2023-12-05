Меган Маркл вважала, що має більше прав, ніж Кейт Міддлтон

Герцогині Сассекській було важко "грати другу скрипку".

Related video

Меган Маркл вважала, що мала "більше права говорити" про філантропію, ніж Кейт Міддлтон, коли вона приєдналася до королівської родини, за словами інсайдера. Про це пише Telegraph.

Колишня акторка дійшла такого висновку, оскільки Міддлтон "прийшла у сім’ю як невідома особа, тоді як Меган вважала себе філантропом, який міг би навчити членів королівської родини дечого про благодійність".

"Я думаю, що їй було важко, що Королівський фонд був уже добре змащеною машиною до того часу, коли вона туди прибула", — додало джерело.

Інсайдер також стверджував, що Маркл було незручно грати "другу скрипку" після Міддлтон і принца Вільяма, які перші в черзі стати королем і королевою Великобританії.

"Мені здається, завжди було відчуття, що Меган відчувала себе самостійною жінкою, тоді як у Кейт насправді не було власної кар’єри", — додає джерело.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Між герцогинею Сассекською та принцесою Уельською тривають конфлікти з перших днів їхніх стосунків.

Як було відомо, Маркл змусила Міддлтон плакати під час примірки сукні для принцеси Шарлотти перед весіллям принца Гаррі та його обраниці у 2018 році.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Колаж Focus.ua

Однак у 2021 зірка "Форс-мажорів" сказала Опрі Вінфрі, що насправді все було "навпаки", і нібито саме Міддлтон змусила її плакати.

Нагадаємо, згадка імені Меган Маркл викликає "тремтіння" в Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон, схожий на появу Меган Маркл раніше.