Меган Маркл розповіла про двох людей у палаці, хто проявляв расизм, — експерт

Раніше повідомлялося про одну людину, яка обговорювала колір шкіри первістка герцогів Сассекських.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл звинуватила двох членів королівської родини у расистських висловлюваннях, попри те, що раніше повідомлялося про одного. Про це пише Page Six.

Журналіст Омід Скобі розповідає в книжці "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", що дружина принца Гаррі написала приватні листи королю Чарльзу III, у яких вона назвала імена двох людей, які брали участь у цих "розмовах".

Колишня американська акторка вперше розповіла, що член королівської родини висловив "занепокоєння" щодо кольору шкіри її та принца Арчі, в інтерв’ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року.

Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скріншот відео

Принц Вільям тоді захистив своїх рідних і сказав, що вони "дуже не расистська сім’я".

Згодом джерело підтвердило, що Меган Маркл листувалася з королем Чарльзом про нібито "несвідому упередженість" королівської родини. Вона також назвала ім’я людини, яка зробила суперечливі коментарі щодо шкіри принца Арчі.

Проте в новій книзі Скобі вперше розкрито, що до цього була залучена ще одна людина. Журналіст не розповідає, чи ця сторона є представником королівської родини, чи просто працювала в палаці.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Скобі також стверджує, що знає, хто ці особи, але він не може назвати їхні імена через закони Сполученого Королівства, які "заважають [йому] повідомляти, ким вони були".

