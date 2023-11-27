Меган Маркл розповіла про двох людей у палаці, хто проявляв расизм, — експерт
Раніше повідомлялося про одну людину, яка обговорювала колір шкіри первістка герцогів Сассекських.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл звинуватила двох членів королівської родини у расистських висловлюваннях, попри те, що раніше повідомлялося про одного. Про це пише Page Six.
Журналіст Омід Скобі розповідає в книжці "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", що дружина принца Гаррі написала приватні листи королю Чарльзу III, у яких вона назвала імена двох людей, які брали участь у цих "розмовах".
Колишня американська акторка вперше розповіла, що член королівської родини висловив "занепокоєння" щодо кольору шкіри її та принца Арчі, в інтерв’ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року.
Принц Вільям тоді захистив своїх рідних і сказав, що вони "дуже не расистська сім’я".
Згодом джерело підтвердило, що Меган Маркл листувалася з королем Чарльзом про нібито "несвідому упередженість" королівської родини. Вона також назвала ім’я людини, яка зробила суперечливі коментарі щодо шкіри принца Арчі.
Проте в новій книзі Скобі вперше розкрито, що до цього була залучена ще одна людина. Журналіст не розповідає, чи ця сторона є представником королівської родини, чи просто працювала в палаці.
Скобі також стверджує, що знає, хто ці особи, але він не може назвати їхні імена через закони Сполученого Королівства, які "заважають [йому] повідомляти, ким вони були".
Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на публіці без принца Гаррі.
Також Фокус писав про вплив книги принца Гаррі на бренд його дружини.