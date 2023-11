Меган Маркл рассказала о двух людях во дворце, кто проявлял расизм, — эксперт

Ранее сообщалось об одном человеке, который обсуждал цвет кожи первенца герцогов Сассекских.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл обвинила двух членов королевской семьи в расистских высказываниях, несмотря на то, что ранее сообщалось об одном. Об этом пишет Page Six.

Журналист Омид Скоби рассказывает в книге "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", что жена принца Гарри написала частные письма королю Чарльзу III, в которых она назвала имена двух людей, участвовавших в этих "разговорах".

Бывшая американская актриса впервые рассказала, что член королевской семьи выразил "беспокойство" относительно цвета кожи ее и принца Арчи, в интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года.

Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот видео

Принц Уильям тогда защитил своих родных и сказал, что они "очень не расистская семья".

Впоследствии источник подтвердил, что Меган Маркл переписывалась с королем Чарльзом о якобы "бессознательной предвзятости" королевской семьи. Она также назвала имя человека, который сделал противоречивые комментарии относительно кожи принца Арчи.

Однако в новой книге Скоби впервые раскрыто, что к этому был привлечен еще один человек. Журналист не рассказывает, является ли эта сторона представителем королевской семьи или просто работала во дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Скоби также утверждает, что знает, кто эти лица, но он не может назвать их имена из-за законов Соединенного Королевства, которые "мешают [ему] сообщать, кем они были".

