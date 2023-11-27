Меган Маркл рассказала о двух людях во дворце, кто проявлял расизм, — эксперт
Ранее сообщалось об одном человеке, который обсуждал цвет кожи первенца герцогов Сассекских.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл обвинила двух членов королевской семьи в расистских высказываниях, несмотря на то, что ранее сообщалось об одном. Об этом пишет Page Six.
Журналист Омид Скоби рассказывает в книге "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", что жена принца Гарри написала частные письма королю Чарльзу III, в которых она назвала имена двух людей, участвовавших в этих "разговорах".
Бывшая американская актриса впервые рассказала, что член королевской семьи выразил "беспокойство" относительно цвета кожи ее и принца Арчи, в интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года.
Принц Уильям тогда защитил своих родных и сказал, что они "очень не расистская семья".
Впоследствии источник подтвердил, что Меган Маркл переписывалась с королем Чарльзом о якобы "бессознательной предвзятости" королевской семьи. Она также назвала имя человека, который сделал противоречивые комментарии относительно кожи принца Арчи.
Однако в новой книге Скоби впервые раскрыто, что к этому был привлечен еще один человек. Журналист не рассказывает, является ли эта сторона представителем королевской семьи или просто работала во дворце.
Скоби также утверждает, что знает, кто эти лица, но он не может назвать их имена из-за законов Соединенного Королевства, которые "мешают [ему] сообщать, кем они были".
Напомним, Меган Маркл появилась на публике без принца Гарри.
Также Фокус писал о влиянии книги принца Гарри на бренд его жены.