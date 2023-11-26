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Стиль жизни Модные тренды 2023

Меган Маркл показала идеальное пальто на декабрь 2023 года (фото)

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Фото: denisekiwah\Instagram | Меган Маркл и принц Гарри встретились с фанатами

Королевская персона в последнее время делает ставку на светлые оттенки.

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Меган Маркл продемонстрировала идеальное пальто на декабрь 2023 года. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Накануне принц Гарри с женой во время ланча в Ванкувере встретились с поклонниками. В этот день герцогиня Сассекская выбрала бежевое пальто "Леонарда" с поясом от американского бренда Ralph Lauren.

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Его стоимость составляет $5,290 (почти 200 тысяч гривен). Впрочем, такой фасон и цвет подойдут практически к любому образу. Вечную классику Меган соединила с брюками в тон и белой рубашкой.

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Меган Маркл и принц Гарри встретились с фанатами

"Классическая элегантность и красота!", "Всегда стильно, современно и просто. Мне нравится, как она выглядит", "я хочу это пальто", — реагируют на новое модное появление герцогини подписчики портала о королевской моде.

Между тем принц Гарри, сын британского короля Чарльза III, был в темных джинсах, серой кофте и мокасинах с белой подошвой.

"И это произошло сегодня во время ланча", — прокомментировали свою встречу с королевскими персонами их фанаты.

Меган Маркл и принц Гарри встретились с фанатами

Напомним, герцоги Сассекские хотят воссоединиться с королевской семьей на рождественские праздники.

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