Меган Маркл продемонстрировала кардиган с цветочной аппликацией (фото)

Принц Гарри и его жена провели утро с ветеранами, военнослужащими и их близкими.

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Меган Маркл появилась на публике в кардигане с цветочной аппликацией. Снимками делится благотворительный фонд Archwell.

Герцог и герцогиня Сассекские провели утро с ветеранами, военнослужащими и их близкими в Кэмп-Пендлтон в Сан-Диего, Калифорния.

Часть их визита включала время, проведенное с Operation Bigs, первой в своем роде программой наставничества для детей из семей военнослужащих, в том числе из семей активных военнослужащих, ветеранов и семей Gold Star. Наставники и подопечные поделились тем, как программа поддерживает их цели и амбиции, а также рассказали о преимуществах сообщества, которое они построили благодаря Operation Bigs.

Основанная в 2004 году, программа объединяет молодых людей и семьи с наставниками, которые могут поделиться общим опытом и проблемами, с которыми сталкиваются родители в армии, когда они находятся на военной службе и после возвращения.

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Меган Маркл появилась на публике в платье за 257 тысяч гривен (фото)

На сегодняшний день программа обслуживает более 3000 детей военно-морского флота и морской пехоты и распространилась на более 30 филиалов по всей стране.

Для встречи жена принца Гарри выбрала укороченный темно-синий кардиган с цветочной аппликацией от CAROLINA HERRERA, цена которого составляет 1490 долларов (более 55 тысяч гривен).

Также бывшая актриса надела юбку миди "Rafferty" и распустила свои длинные черные волосы.

Меган Маркл Фото: Archwell

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Archwell Принц Гарри Фото: Archwell

Принц Гарри тем временем выбрал светлую рубашку, бежевые брюки и темный пиджак. Он добавил к своему деловому образу значок мака — символ Королевского британского легиона.

Меган Маркл

Напомним, принц Гарри надел свои военные медали.

Также Фокус писал о ссоре Сассекских с королевской семьей.