Меган Маркл продемонструвала кардиган з квітковою аплікацією (фото)

Принц Гаррі та його дружина провели ранок із ветеранами, військовослужбовцями та їхніми близькими.

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Меган Маркл зʼявилася на публіці в кардигані з квітковою аплікацією. Знімками ділиться благодійний фонд Archwell.

Герцог і герцогиня Сассекські провели ранок із ветеранами, військовослужбовцями та їхніми близькими в Кемп-Пендлтон у Сан-Дієго, Каліфорнія.

Частина їхнього візиту включала час, проведений з Operation Bigs, першою у своєму роді програмою наставництва для дітей із сімей військовослужбовців, у тому числі із сімей активних військовослужбовців, ветеранів і сімей Gold Star. Наставники та підопічні поділилися тим, як програма підтримує їхні цілі та амбіції, а також розповіли про переваги спільноти, яку вони побудували завдяки Operation Bigs.

Заснована у 2004 році, програма об’єднує молодих людей і сім’ї з наставниками, які можуть поділитися спільним досвідом і проблемами, з якими стикаються батьки в армії, коли вони перебувають на військовій службі та після повернення.

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Меган Маркл зʼявилася на публіці в сукні за 257 тисяч гривень (фото)

На сьогоднішній день програма обслуговує понад 3000 дітей військово-морського флоту та морської піхоти та поширилася на понад 30 філій по всій країні.

Для зустрічі дружина принца Гаррі обрала укорочений темно-синій кардиган з квітковою аплікацією від CAROLINA HERRERA, ціна якого становить 1490 доларів (понад 55 тисяч гривень).

Також колишня акторка одягла спідницю міді "Rafferty" та розпустила своє довге чорне волосся.

Меган Маркл Фото: Archwell

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Archwell Принц Гаррі Фото: Archwell

Принц Гаррі тим часом обрав світлу сорочку, бежеві штани та темний піджак. Він додав до свого ділового образу значок маку — символ Королівського британського легіону.

Меган Маркл

Нагадаємо, принц Гаррі одягнув свої військові медалі.

Також Фокус писав про сварку Сассекських з королівською родиною.