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Стиль життя

Меган Маркл продемонструвала кардиган з квітковою аплікацією (фото)

Меган Маркл та принц Гаррі, меган маркл стиль, принц гаррі медалі, Archwell, символ британського королівського легіону
Фото: Archwell | Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та його дружина провели ранок із ветеранами, військовослужбовцями та їхніми близькими.

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Меган Маркл зʼявилася на публіці в кардигані з квітковою аплікацією. Знімками ділиться благодійний фонд Archwell.

Герцог і герцогиня Сассекські провели ранок із ветеранами, військовослужбовцями та їхніми близькими в Кемп-Пендлтон у Сан-Дієго, Каліфорнія.

Частина їхнього візиту включала час, проведений з Operation Bigs, першою у своєму роді програмою наставництва для дітей із сімей військовослужбовців, у тому числі із сімей активних військовослужбовців, ветеранів і сімей Gold Star. Наставники та підопічні поділилися тим, як програма підтримує їхні цілі та амбіції, а також розповіли про переваги спільноти, яку вони побудували завдяки Operation Bigs.

Заснована у 2004 році, програма об’єднує молодих людей і сім’ї з наставниками, які можуть поділитися спільним досвідом і проблемами, з якими стикаються батьки в армії, коли вони перебувають на військовій службі та після повернення.

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На сьогоднішній день програма обслуговує понад 3000 дітей військово-морського флоту та морської піхоти та поширилася на понад 30 філій по всій країні.

Для зустрічі дружина принца Гаррі обрала укорочений темно-синій кардиган з квітковою аплікацією від CAROLINA HERRERA, ціна якого становить 1490 доларів (понад 55 тисяч гривень).

Також колишня акторка одягла спідницю міді "Rafferty" та розпустила своє довге чорне волосся.

Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: Archwell

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Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Archwell
Принц Гаррі Fullscreen
Принц Гаррі
Фото: Archwell

Принц Гаррі тим часом обрав світлу сорочку, бежеві штани та темний піджак. Він додав до свого ділового образу значок маку — символ Королівського британського легіону.

Меган Маркл

Нагадаємо, принц Гаррі одягнув свої військові медалі.

Також Фокус писав про сварку Сассекських з королівською родиною.