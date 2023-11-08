Принц Гаррі продемонстрував свої військові медалі (фото)

Три британські армійські стрічки йому подарувала покійна бабуся, королева Єлизавета II.

Related video

Принц Гаррі продемонстрував свої військові медалі після того, як йому заборонили одягати форму на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

Герцог Сассекський привітав військовослужбовців і ветеранів у віртуальному виступі на 17-му щорічному благодійному заході Stand Up for Heroes.

Важливо

Принц Гаррі відмовився приїхати до батька на 75-річчя

Ця подія відзначила ветеранів Америки та їхні родини, а син британського короля Чарльза ІІІ носив власні військові медалі у відео — лише через кілька місяців після того, як йому заборонили одягати форму на коронацію батька.

Його промова також відбулася в той самий день, коли 74-річний король Чарльз виголосив свою першу королівську промову перед парламентом Великобританії.

У своєму ролику принц Гаррі був одягнений у діловий костюм і медалі.

Три британські армійські стрічки йому подарувала його покійна бабуся, королева Єлизавета II. Інший його значок мав зображення маку Королівського британського легіону.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Як відомо, принц Гаррі прослужив в армії 10 років і двічі побував в Афганістані.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

У своєму монолозі засновник Invictus Games пожартував про своє руде волосся та про те, що його ніколи не критикували.

"Через приголомшливо низьку кількість імбирів минулого року та з поваги до моїх інших видів, які перебувають під загрозою зникнення, я прийшов на службу", — засміявся він.

Принц Гаррі на коронації батька 6 травня 2023 року Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі перебувають на межі розлучення.

Також Фокус писав про появу принца Гаррі на Формулі-1 без дружини.