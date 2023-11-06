Принц Гаррі відмовився приїхати до батька на 75-річчя

Розкол між принцом Гаррі та його британськими родичами дедалі більше поглиблюється.

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Королю Чарльзу III 14 листопада виповнюється 75 років, однак, як пише Daily Mail, на святкуванні його дня народження не буде молодшого сина монарха, принца Гаррі. За інформацією видання, герцог Сассекський "відхилив запрошення".

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Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі серйозно вплинув на шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Після того як принц у своїй книжці "Запасний" виставив королеву Каміллу "лиходійкою", його і так непрості стосунки з батьком ще більше погіршилися.

Це різко контрастує з останнім великим днем народження короля п'ять років тому. Тоді Гаррі та Меган вирішили відкласти медовий місяць, щоб відвідати вечірку на честь його 70-річчя.

Це вже вдруге, коли Гаррі відмовляється від можливості провести час зі своїм батьком. У вересні він відхилив пропозицію короля приєднатися до нього в Балморалі на річницю смерті королеви Єлизавети, попри те, що перебував у Великій Британії.

Розкол між Чарльзом, Вільямом і Сассексами стався після того, як Гаррі та Меган Маркл пішли з посади старших членів королівської сім'ї і переїхали до Каліфорнії. Пізніше вони дали низку скандальних інтерв'ю, де звинуватили своїх британських родичів у расизмі та ненаданні психологічної допомоги, а в книжці "Запасний" молодший принц розповів про свої сварки зі старшим братом і ще відкрив світові чимало неприємних фактів.

Після того під час кожного з візитів до Великої Британії принц Гаррі тримався подалі від близьких родичів, і контактів як таких на публіці не було. Королівська сім'я не вітала його з днем народження 15 вересня, а ЗМІ постійно пишуть про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не мають наміру миритися із Сассексами.

Олії у вогонь може підлити нова книга біографа герцогів Сассекських Оміда Скобі, який почав піарити свою нову книгу "Фінал", де назвав принца Вільяма "спраглим до влади", а короля Чарльза — "непопулярним".

Книжка у твердій палітурці описується як "глибоке розслідування нинішнього стану британської монархії: непопулярний король, владолюбний спадкоємець престолу, королева, готова піти на небезпечні заходи, щоб зберегти свій імідж, і принц, вимушений почати нове життя після того, як його зрадила власна сім'я".

"Фінал" надійде в продаж 28 листопада і може знову вдарити по Букінгемському палацу. Невідомо, чи зробили Сассекські якийсь внесок цього разу, хоча автор хвалиться, що "взяв інтерв'ю у членів сім'ї".

Раніше Фокус писав, що різдвяні плани принца Гаррі та Меган Маркл можуть засмутити короля Чарльза ІІІ.