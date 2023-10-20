Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі серйозно вплинув на шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма

У 2020 році менший син британського короля Чарльза ІІІ та його дружина перебралися на інший континент.

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Стало відомо, що рішення Меган Маркл і принца Гаррі залишити королівську родину Великобританії мало "великий вплив" на шлюб принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Про це пише New York Post.

У 2020 році герцог і герцогиня Сассекські склали королівські обовʼязки та переїхали на інший континент із сином Арчі, змусивши принца та принцесу Уельських взяти на себе "додаткове навантаження".

"Принц Вільям і Кейт відчувають неймовірну образу на Меган і Гаррі за те, що вони залишили їх забирати роботу, яку вони покинули, коли переїхали до Штатів", — повідомило джерело, близьке до королівських персон.

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Принц Гаррі, принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

"На них було покладено величезне додаткове навантаження", — додав інсайдер.

Виявилося, що переїзд меншого брата принца Вільяма мав величезний вплив на його шлюб і сімейне життя.

"Іноді може здатися, що вони тріскаються під цим невпинним тиском", — вважає джерело.

"Вони відчувають, що їх постійно розривають у різні боки, і вони наполягають, що цього б не сталося, якби Гаррі та Меган не склали свої королівські обов’язки", — додав інсайдер.

Уельські та Сассекські Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон останнім часом робить ставку на штанні костюми.

Також Фокус писав про останні слова Меган Маркл перед тим, як вона покинула королівську родину у 2020 році.