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Стиль життя

Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі серйозно вплинув на шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Уельські та Сассекські, переїзд принца гаррі до сша, меган маркл та принц гаррі, шлюб принца вільяма та кейт міддлтон
Фото: Getty Images | Уельські та Сассекські

У 2020 році менший син британського короля Чарльза ІІІ та його дружина перебралися на інший континент.

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Стало відомо, що рішення Меган Маркл і принца Гаррі залишити королівську родину Великобританії мало "великий вплив" на шлюб принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Про це пише New York Post.

У 2020 році герцог і герцогиня Сассекські склали королівські обовʼязки та переїхали на інший континент із сином Арчі, змусивши принца та принцесу Уельських взяти на себе "додаткове навантаження".

"Принц Вільям і Кейт відчувають неймовірну образу на Меган і Гаррі за те, що вони залишили їх забирати роботу, яку вони покинули, коли переїхали до Штатів", — повідомило джерело, близьке до королівських персон.

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Принц Гаррі, принц Вільям та Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Гаррі, принц Вільям та Кейт Міддлтон
Фото: Getty

"На них було покладено величезне додаткове навантаження", — додав інсайдер.

Виявилося, що переїзд меншого брата принца Вільяма мав величезний вплив на його шлюб і сімейне життя.

"Іноді може здатися, що вони тріскаються під цим невпинним тиском", — вважає джерело.

"Вони відчувають, що їх постійно розривають у різні боки, і вони наполягають, що цього б не сталося, якби Гаррі та Меган не склали свої королівські обов’язки", — додав інсайдер.

Уельські та Сассекські Fullscreen
Уельські та Сассекські
Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон останнім часом робить ставку на штанні костюми.

Також Фокус писав про останні слова Меган Маркл перед тим, як вона покинула королівську родину у 2020 році.