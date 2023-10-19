Принц Гаррі та Меган Маркл можуть знятися в шоу Кардашʼянів

Королівські персони продовжують дружбу з відомою родиною Кардашʼян-Дженнер.

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Меган Маркл і принц Гаррі можуть зіграти епізодичну роль у сімейному реаліті-шоу Кріс Дженнер "Сімейство Кардашʼян". Про це повідомляє Mirror.

Інсайдери, близькі до Дженнер та герцога і герцогині Сассекських, кажуть, що "мамаджер" намагається залучити членів королівської родини Великобританії до свого шоу від Hulu, оскільки їхня дружба продовжує розвиватися.

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"Це не випадковість, що всі Кардашʼяни перебувають в тих же колах, що й нове коло Меган", — сказав інсайдер.

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Кріс не хоче надто агресивно наполягати", — додає джерело.

"Навіть якщо це лише камео, це величезна перемога для Кріс, бізнес зараз у русі і виглядає дуже прибутковим", — вважає інсайдер.

Хоча, за чутками, переговори між Сассексами та Кардашʼянами "все ще перебувають на ранніх стадіях", Дженнер, як повідомляється, прагне "приєднати їх [Сассексів] до найближчого кола своєї родини".

Кріс Дженнер Фото: Getty Images

Більше того, кажуть, що мама Кім Кардашʼян "бажає" очікувати "довгострокової нагороди" залучення 42-річної Меган і 39-річного Гаррі "в мейнстрім".

Нагадаємо, герцоги Сассекські вирушили на карибський острів мільярдерів.

Також Фокус писав про пошуки принцом Гаррі будинку у Великобританії.