Меган Маркл планує повернення до Голлівуду з новою командою, — інсайдер
Наступний крок дружини принца Гаррі має "ґрунтуватися на віддачі" та "благодійності", вона вже спілкувалася з будинками моди та режисерами документальних фільмів.
Меган Маркл планує повернення до Голлівуду з новою командою. Про це пише Us Weekly.
Джерело повідомило, що герцогиня Сассекська, яка нещодавно відвідала Invictus Games зі своїм чоловіком принцом Гаррі в Німеччині, все ще "планує своє переосмислення Голлівуду".Важливо
"Навколо Меган нова команда, — додав інсайдер, — і вони розробляли стратегію щодо того, які медіуми матимуть найбільший вплив".
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Джерело також розповіло виданню, що наступний крок Маркл має "ґрунтуватися на віддачі" та "благодійності", і що вона спілкувалася з будинками моди та режисерами документальних фільмів.
"Поки що нічого не заблоковано, але найбільш багатообіцяючою [річчю] для всіх, здається, є те, що Меган і Гаррі висвітлюють важливі проблеми за допомогою документальних матеріалів, привертають увагу та збирають кошти", — пояснив інсайдер.
У серпні 2023 повідомлялося, що 42-річна Меган Маркл планує знову постати "перед камерами". Адже після весілля із сином британського короля Чарльза ІІІ у 2018 році вона остаточно завершила карʼєру в Голлівуді та присвятила себе родині.
Нагадаємо, діти Меган Маркл не бачаться зі своїм дідусем.
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