Комфорт і жіночність: п'ять найкрасивіших пальт Меган Маркл на осінь 2023 року

Меган Маркл може похизуватися дорогими та стильними пальтами. Найбільше герцогиня Сассекська полюбляє колір кемел, проте має цілком органічний вигляд у білому, червоному і темному.

Related video

42-річна дружина принца Гаррі, Меган Маркл, полюбляє красиві і дорогі речі, вміло поєднуючи одяг, взуття та аксесуари. У прохолодні дні вона, як і її вічна суперниця Кейт Міддлтон, часто з'являється на вулиці в пальто. Колекція цих предметів верхнього одягу в неї менша, ніж у Кетрін, проте всі вони дуже елегантні та цікаві. Фокус пропонує розглянути кілька пальт герцогині Сассекської і, можливо, це допоможе вам зорієнтуватися при купівлі схожої речі для себе.

Пальто з заручин

Для першої появи на публіці у статусі нареченої принца Гаррі Меган обрала біле асиметричне пальто із запахом від канадського бренду Line the Label за 750 доларів. Воно виготовлене з двосторонньої вовни, має об'ємний комір і тканинний пояс у тон, який зав'язується бантом.

Після оголошення про заручини пальто моментально розкупили, а співзасновник і президент лейбла Джон Маскат перейменував виріб на честь нареченої принца з Mara на Meghan після його перевипуску в березні 2018 року.

Вовняне пальто від Emporio Armani

Під час поїздки до Всесвітнього торгового центру One у Нью-Йорку з принцом Гаррі Меган Маркл була одягнена в елегантне однобортне темно-синє пальто з натуральної вовни Emporio Armani. Перевернутий комір, насичений відтінок і текстура пальта робили його воістину розкішним. Образ герцогиня Сассекська доповнила темними штанами, водолазкою, замшевими туфлями від Aquazzura, золотими браслетами Дженніфер Меєр, діамантовою каблучкою-солітером від Lorraine Schwartz і класичним годинником Cartier.

Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Пальто від Sentaler

На церемонію WellChild Awards Меган приїхала в пальті від Sentaler кольору верблюжої вовни. Вперше вона з'явилася в ньому на Різдво 2017 року з королівською родиною.

Це довге пальто із запахом з розкішної вовни альпаки має фірмову ребристу деталь Sentaler на манжетах і широкий комір. Крій, що облягає фігуру, і розширений поділ зберігають жіночний вигляд витонченої класичної моделі, яку можна носити сезон за сезоном.

Зазначимо, що у герцогині Сассекської є точно таке ж пальто в червоному кольорі.

Пальто кемел від Reiss

Найбільше Меган полюбляє колір кемел, тому в її гардеробі чимало пальт саме цього відтінку. Так, вона неодноразово з'являлася на публіці в пальті від Reiss. Модель Sabel світло-коричневого кольору, виконана з розкішної змішаної вовни, що облягає по фігурі, має сучасний силует і двобортні передні лацкани із зазублинами та кишені з клапанами.

Пальто-пончо від Carolina Herrera

Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на шоу Кевіна Костнера One805 Live! Це концерт у Санта-Барбарі, Каліфорнія, метою якого був збір коштів для служб екстреного реагування. Пара вручала Костнеру спеціальну нагороду за його роботу в благодійній організації. З цієї нагоди Меган обрала пальто, яке стало центром усього її образу. Вона одягла пальто-накидку з візерунком "ялинка" від Carolina Herrera, яке мало конструкцію, що нагадує пончо, і високий комір. Це свіжий погляд на класичний вовняний топпер з трохи більш хвилястим і легким силуетом, проте чорна зав'язка на талії надала йому певної форми.

Раніше Фокус писав, які п'ять пальт найбільше заслуговують на увагу в гардеробі Кейт Міддлтон.