Принцеса на стилі: шість найкрасивіших пальт Кейт Міддлтон на осінь 2023

Дружина принца Вільяма любить і вміє носити пальта, яких в її гардеробі не перелічити.

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Осінь — пора пальто. Цей предмет верхнього одягу не тільки зігріє в прохолодні дні, а й дає змогу створити найрізноманітніші ансамблі — від ділового до кежуал. Принцеса Уельська Кетрін — з тих жінок, які вивели пальто на нову висоту, оскільки так, як вона вміє їх носити і поєднувати з іншими речами, не вміє, напевно, більше ніхто. Кейт найчастіше обирає пальта для візитів і офіційних церемоній, і щоразу вони відповідають часу і місцю. Фокус зібрав п'ять найяскравіших ансамблів дружини принца Вільяма, де акцентним предметом є пальто. Можливо, якийсь із образів стане для когось натхненним при складанні власного ансамблю.

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Кейт Міддлтон найчастіше віддає перевагу сукням-пальтам, які ідеально сидять на її фігурі і мають довжину нижче коліна або міді. До них вона підбирає замшеві туфлі на середніх підборах. Ще один улюблений фасон Кейт — прямі пальта і пальта з поясом.

Фантастика в кольорі фуксії

Принцеса Уельська з'явилася в сукні-пальто від Emilia Wickstead на церемонії привітання президента Сиріла Рамафоси 22 листопада минулого року. До нього вона підібрала в такому ж кольорі головний убір, а клатч і туфлі були коричневого кольору, гармонійно завершуючи весь ансамбль.

Мінімалістичний кемел

Під час свого візиту до громадського центру The Street Кейт Міддлтон поєднувала це мінімалістське пальто Max&Co Longrun з однотонним костюмом, довівши, що total look у пастельних кольорах навіть похмурий день зроблять теплим і світлим.

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Це пальто — одне з найулюбленіших у Кейт Фото: Getty Images

Неймовірний бордовий

Кейт одягла цю нову сукню-пальто бордового кольору від Eponine London під час свого візиту до собору Святого Давида на початку вересня. Пальто з цікавими деталями на поясі принцеса доповнила замшевими туфлями в тон і такого ж кольору капелюшком.

Фото: Getty Images

Шляхетний коричневий

Пальто від Hobbs London Celeste каштанового кольору Кетрін одягла під час відвідування Національного морського музею Корнуолла. Цікавий акцент йому надавали коричневий ремінець на талії, а також ремінці на рукавах. Під нього Кейт вибрала коричневі замшеві чоботи на підборах.

У цьому пальті Hobbs Кейт вже з'являлася на публіці 2012 року.

Фото: Getty Images

Королівський апельсин

Під час відвідин Кардіффського замку зі своєю донькою, принцесою Шарлоттою, Кейт мала приголомшливий вигляд у помаранчевому приталеному пальті міді від Eponine London, яке чудово поєднувалося з простими, але елегантними туфлями на підборах. Такий колір — вельми сміливий, але хто сказав, що осінь — не час для буйства фарб?

Розкішний смарагд

Зелений — улюблений колір принцеси Уельської, тому не дивно, що в її гардеробі знайдеться чимало речей, зокрема й пальто, цього відтінку. Особливо любить Кейт двобортне смарагдово-зелене пальто від Catherine Walker, а також схоже вовняне пальто від Alexander McQueen.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в діловому костюмі модного кольору осені 2023.