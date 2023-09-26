Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в діловому костюмі модного кольору осені 2023

Принцеса Вельська відвідала фабрику, якою колись володіли її предки.

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42-річна принцеса Уельська Кейт відвідала текстильну фабрику в Лідсі, AW Hainsworth, яка має особливий зв'язок з її родиною, пише Hello.

За інформацією видання, предки Кетрін були власниками виробника і торговця вовною William Lupton & Co, а 1958 року її прапрадідусь продав сімейний бізнес AW Hainsworth.

Для візиту на фабрику принцеса вибрала оливково-зелений брючний костюм від Burberry, який вона доповнила замшевими туфлями в тон і білою блузою. Свій образ Кетрін завершила золотими сережками-кільцями і золотим ланцюжком. Волосся високопоставлена гостя залишила розпущеним, а легкий макіяж тільки підкреслював природну красу королівської особи.

Коли дружина принца Вільяма йшла на фабрику, в якийсь момент вона зупинилася, щоб поправити взуття, і розсміялася.

Кейт мала незрівнянний вигляд у костюмі від Burberry Фото: Getty

Підприємство, куди приїхала Кетрін, було засноване 1783 року. Її прадід Ноель Міддлтон очолював фабрику. Він був одружений з прабабусею Кейт Олів Луптон, і у пари було троє синів: Крістопер, Ентоні і Пітер, причому останній був дідусем Кейт по батьківській лінії, батьком Майкла Міддлтона.

Ноель і його нащадки брали участь у продажу компанії William Lupton & Co. компанії AW Hainsworth.

Донині AW Hainsworth залишається традиційною текстильною фабрикою, що виробляє британські вовняні тканини і тканини для широкого кола клієнтів — від модних брендів і брендів товарів для дому до збройних сил.

Її тканини також демонстрували під час коронації короля Чарльза на початку травня, а також коронації королеви Єлизавети II 1953 року.

Для Кейт, яка вже давно захоплена важливістю текстильної промисловості, провели екскурсію фабрикою і показали традиційне обладнання та технології, які все ще використовуються сьогодні.

Вона зустрілася з учнями фабрики, а також з їхніми наставниками, які опановують спеціальні навички. Під час візиту принцеса Уельська була в гарному настрої та багато сміялася.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон останнім часом демонструє елегантні ділові образи, зробивши акцент на брючних костюмах.