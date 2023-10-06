Меган Маркл планирует возвращение в Голливуд с новой командой, — инсайдер

Следующий шаг жены принца Гарри должен "основываться на отдаче" и "благотворительности", она уже общалась с домами моды и режиссерами документальных фильмов.

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Меган Маркл планирует возвращение в Голливуд с новой командой. Об этом пишет Us Weekly.

Источник сообщил, что герцогиня Сассекская, которая недавно посетила Invictus Games со своим мужем принцем Гарри в Германии, все еще "планирует свое переосмысление Голливуда".

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"Вокруг Меган новая команда, — добавил инсайдер, — и они разрабатывали стратегию относительно того, какие медиумы будут иметь наибольшее влияние".

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Меган Маркл в день своей свадьбы в 2018 году Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Источник также рассказал изданию, что следующий шаг Маркл должен "основываться на отдаче" и "благотворительности", и что она общалась с домами моды и режиссерами документальных фильмов.

"Пока ничего не заблокировано, но наиболее многообещающей [вещью] для всех, кажется, является то, что Меган и Гарри освещают важные проблемы с помощью документальных материалов, привлекают внимание и собирают средства", — пояснил инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри на Играх Непокоренных-2023 Фото: Getty Images

В августе 2023 года сообщалось, что 42-летняя Меган Маркл планирует снова предстать "перед камерами". Ведь после свадьбы с сыном британского короля Чарльза III в 2018 году она окончательно завершила карьеру в Голливуде и посвятила себя семье.

Напомним, дети Меган Маркл не видятся со своим дедушкой.

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