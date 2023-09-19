Меган Маркл не разрешает отцу видеться с внуками

Томас Маркл в последний раз виделся с дочерью в 2018 году.

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Меган Маркл не позволяет своему отцу Томасу видеться с внуками, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Об этом пишет Daily Mail.

79-летний отец бывшей американской актрисы и жены принца Гарри появился на "Good Morning Britain" в эксклюзивном интервью о своей дочери и ее муже.

Томас Маркл, который последние годы имеет напряженные отношения с наследницей, заявил, что она не позволяет видеться со своими детьми.

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Меган Маркл с родителями Фото: Chanel 5

Отец герцогини Сассекской умолял ее позволить встретиться с внуками, добавляя, что не видел ее пять лет, с тех пор как лежал на больничной койке в 2018 году.

"Я открыт для этого в любое время, но я не вижу, что это произойдет. Не думаю, что Гарри открыт для мирных решений. И не думаю, что Меган также. В Калифорнии я могу подать в суд чтобы иметь возможность увидеться с внуками, но я не хочу этого делать. Другое дело, что я не сделал ничего плохого. Нет ничего, что указывало бы на то, что я плохой человек", — рассказал Томас Маркл.

Отец экс-актрисы делал ряд скандальных заявлений о дочери и продавал частные фото папарацци, желая нажиться на славе Меган. Поэтому еще с 2018 года они практически не общаются.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Напомним, отец Меган Маркл перед коронацией Чарльза ІІІ сделал очередное скандальное заявление о дочери.

Также Фокус писал о напряженных отношениях герцогини Сассекской с братом.