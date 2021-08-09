Брат Меган Маркл стал участником реалити-шоу и назвал герцогиню "пустышкой"

На этом Томас Маркл-младший не остановился и предупредил принца Гарри, что Меган "испортит ему жизнь"

Старший брат Меган Маркл, герцогини Сассекской, стал участником австралийской версии реалити-шоу "Большой брат" и начал свою вступительную речь с оскорблений известной родственницы и ее мужа. Об этом пишет Daily Mail.

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55-летний Томас Маркл-младший – сын Томаса Маркла, отца Меган, от первого брака. Он работает мастером по установке окон, живет в штате Орегон и знаменит только несколькими интервью о своей сводной сестре-герцогине, в которых он называл ее "фальшивкой" и "пресыщенной, мелкой, тщеславной женщиной".

Также известно, что он был судим: в 2017 году его признали виновным в том, что он в пьяном виде угрожал женщине пистолетом.

Появившись на съемочной площадке "Большого брата", Томас назвал Меган Маркл "пустышкой" и предупредил принца Гарри о том, что она "испортит ему жизнь". Также он представился, заявив: "Я брат Меган Маркл и я самый большой брат из всех вас".

[ + – ] Томас Маркл-младший на реалити-шоу "Большой брат"

Томас, как и прочие члены семьи герцогини Сассекской, с ней не общается. По его словам, последний раз он видел Меган еще в 2011 году и на свадьбу в 2018-м его не приглашали.

Зато он весьма часто критиковал ее в прессе. Он обвинял герцогиню в том, что она разрушила отношения с их отцом и ничего не делает для того, чтобы это исправить

Напомним, Меган не общается с отцом с дня свадьбы, не смотря на то, что он сейчас проживает всего в 140 километрах от их с Гарри роскошного дома в Монтесито, Калифорния. 77-летний Томас Маркл не видел своих внуков и опасается, что не успеет это сделать, так как его здоровье ухудшается.

[ + – ] Меган Маркл и ее отец, Томас Маркл

Он уже рассказал журналистам, что отправил дочери на 40-летие букет из сорока красных роз с двумя желтыми в центре композиции, что должно было символизировать ее детей: Арчи и Лилибет. Но дочь не ответила на его поздравления.

Меган в свой день рождения записала ролик о грядущем проекте ее с Гарри благотворительного фонда и показала обстановку своего кабинета в имении за 14 миллионов долларов.