Магический кристалл и английский чай: что показала Меган Маркл во время эфира из дома в Калифорнии

В честь своего 40-летия герцогиня Сассекская устроила вечеринку и анонсировала новый проект

Отмечая свой день рождения, Меган Маркл закатила шикарную вечеринку в саду, куда были приглашены 65 гостей. Но пока снимков с торжества не появилось, так что поклонникам герцогини пришлось довольствоваться коротким видео, которое она сняла в своем новом доме за 14 миллионов долларов с Монтесито, Калифорния. Журналисты изучили обстановку, пишет Daily Mail.

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Как выглядит американская резиденция принца Гарри и его семьи пока знают только они сами, их ближайшие друзья и, видимо, декоратор, который обставлял дом. Герцогская чета тщательно оберегает свою приватность, но в день рождения Меган обнародовала ролик, посвященный ее новому проекту 40x40, который будет вдохновлять людей жертвовать 40 минут своего времени на помощь нуждающимся.

И благодаря ее онлайн-беседе с актрисой Мелиссой Маккарти поклонники и журналисты смогли рассмотреть хотя бы одну комнату в доме Гарри и Меган. К слову, это, видимо, рабочий кабинет Маркл, так как именно отсюда она включалась для эфира с Опрой Уинфри, рассказывая о психическом здоровье своего мужа на Apple TV.

Для своего ролика Меган тщательно подобрала обстановку и предметы интерьера. Также во время ее беседы на подушке у камина спал ее бигль по имени Гай. Он прибыл с хозяйкой из США и стал питомцем Маркл, еще когда она снималась в сериале "Форс-мажоры". Маркл забрала его из приюта.

На дубовом столе герцогиня стратегически разместила почти два десятка своих книг. Напомним, опус под названием "Скамейка", в котором всего 37 строк и несколько простых иллюстраций, стоит 12,99 фунтов стерлингов (18,4 долларов), а ее аудиоверсия продолжительностью 107 секунд продается на Amazon почти за 15 долларов, что делает ее одной из самых дорогих. Критики уже разнесли книгу в пух и прах, назвав ее "полуграмотным тщеславным проектом".

[ + – ] Меган Маркл в своем особняке в Монтесито, Калифорния Фото: Скриншот

Также там журналисты рассмотрели графин с водой, что немудрено, если одним из первых слов малыша Арчи, было слово "гидрат". К слову, Гарри ранее хвастался, что самым первым словом его сына был "крокодил".

Кроме этого Меган украсила свой кабинет букетом белых роз, что, как известно, символизирует молодость, невинность, любовь и верность на языке цветов.

А на кресло она накинула плед от бренда Hermes за 1740 долларов, таким образом, чтобы на виду казалась буква "H", намекая, по мнению журналистов, на своего мужа Гарри.

Кроме этого на рабочем столе Меган обнаружилось еще одно оригинальное украшение: кристалл кварца. Она является давним сторонником духовных практик, включающих медитацию и йогу, и неоднократно хвалила кристаллы за их якобы целебные свойства.

[ + – ] Магический кристалл и чашка из английского фарфора Фото: Скриншот

Герцогиня рассказывала, что в их доме в Монтесито полно кристаллов, а тот, что оказался на ее столе, рекомендуется иметь рядом недавно родившим женщинам.

И последней деталью, подмечено журналистами, оказалась чашка английского чая с печеньем. Видимо, живя в Британии, Меган все же переняла некоторые местные привычки, как, например чаепитие.

Сервирован чай был по всем правилам: на серебряном подносе, в фарфоровой чашке от английской компании Twinings из графства Хэмпшир. Ныне такой сервиз уже не купить, но чашка с блюдцем из коллекции Burleigh Black Regal стоила 30 фунтов.

Напомним, в день рождения Меган Маркл Фокус собрал список ее успехов и промахов при королевском дворе.