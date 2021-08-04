Меган Маркл впервые показала себя после рождения дочери (видео)

Герцогиня Сассекская решила поддержать женщин, потерявших работу из-за пандемии, и в день своего 40-летия запускает проект с участием 40 знаменитостей.

Жена принца Гарри Меган Маркл, которой 4 августа исполнилось 40 лет, впервые после рождения дочери Лилибет Дианы показала себя широкой общественности, разместив на веб-сайте Archewell видеоанонс своего нового проекта под названием 40х40

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новая инициатива герцогини Сассекской направлена на то, чтобы помочь молодым матерям вернуться к работе после пандемии. Для участия в проекте будут привлечены 40 голливудских друзей Меган, а в кадре появились актриса Мелисса Маккартни и принц Гарри, которому досталась весьма комичная роль.

"Сейчас мне 40 лет, и у меня есть идея. Поскольку мне исполняется 40 лет, я прошу 40 друзей посвятить 40 минут своего времени наставничеству женщине, которая снова возвращается на работу. Более 2 миллионов женщин только в США и десятки миллионов женщин по всему миру потеряли работу из-за Covid. И я думаю, если мы все сделаем это и все посвятим 40 минут служению, это может иметь волновой эффект", – заявила она.

Среди тех, кто откликнулся на призыв Меган, – певица Адель, поэтесса Аманда Горман, Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо и модельер Стелла Маккартни.

Возвращаясь к видео, отметим, что в кадре Мелисса неоднократно прерывает Меган шутками о других вещах, которые она могла бы сделать, чтобы отпраздновать свой день рождения, опираясь на свои королевские связи, предлагая чаепитие или вечеринку на яхте. Но именно мисс Маккарти громче всех смеется в конце разговора, когда замечает принца Гарри, жонглирующего за окном, к большому удивлению супруги.

Видео было записано в особняке герцогов Сассекских в Монтесито (США), и жена Гарри появилась перед камерой при полном параде: на ней были белые майка и брюки, бежевые туфли на каблуке, а на плечи она накинула палантин в тон. "Домашности" видео добавляла собака, спящая позади герцогини.

Полное видео можно посмотреть здесь.

Ровно два месяца назад Меган родила второго ребенка – дочь Лилибет Диану. После того, как стало известно об имени девочки, в СМИ разгорелась оживленная дискуссия, поскольку нашлось немало людей, которые осудили Меган и Гарри за использование слишком личного имени королевы для своего ребенка.

Напомним, Букингемский дворец поздравил Меган Маркл с юбилеем. Среди тех, кто написал по этому случаю в соцсетях, были королева, принц Чарльз и герцоги Кембриджские.