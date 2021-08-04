Никаких обид: в Букингемском дворце отреагировали на юбилей Меган Маркл

Несколько членов королевской семьи опубликовали в соцсетях сообщения по случаю дня рождения жены принца Гарри.

В день 40-летия герцогини Сассекской Меган Маркл британские родственники ее мужа, принца Чарльза, несмотря на все откровения американки в интервью Опре Уинфри, поздравили ее с юбилеем.

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Так, на официальных страницах Букингемского дворца появилась подборка фотографий Меган, в том числе и рядом с королевой Елизаветой II. Этот снимок был сделан во время их первой и единственного совместного выхода в июне 2018 года.

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения!" – говорится в подписи.

Через несколько минут принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская добавили свои собственные поздравления для Меган, опубликовав их в сториз Instagram.

[ + – ] Поздравление от герцогов Кэмбриджских Фото: Скриншот

[ + – ] Принц Чарльз с супругой также поздравили невестку с юбилеем Фото: Скриншот

Королевские поклонники высоко оценили "милостивое" и "достойное" решение поделиться сообщениями в социальных сетях, несмотря на недавнюю публичную критику Гарри и Меган монаршей семьи в серии громких интервью на телевидении и подкастах.

На отношение королевской семьи к герцогине Сассекской не повлияло, по крайней мере, публично, и недавнее сообщение о том, что принц Гарри пишет откровенные мемуары, которые выйдут в следующем году. Книга описывается как "исчерпывающий отчет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться".

Королева, принц Чарльз и принц Уильям "были полностью ошеломлены" этой новостью, поскольку считают, что книга может им навредить, пишут британские СМИ, ведь принц Гарри не посчитал, что ему нужно разрешение Букингемского дворца на написание мемуаров.

Ранее Фокус писал о главных победах и провалах Меган Маркл на ее 40-летнем рубеже. И таковых, как выяснилось, набралось немало.