Жодних образ: у Букінгемському палаці відреагували на ювілей Меган Маркл

Кілька членів королівської сім'ї опублікували в соцмережах повідомлення з нагоди дня народження дружини принца Гаррі.

У день 40-річчя герцогині Сассекської Меган Маркл британські родичі її чоловіка, принца Чарльза, незважаючи на всі одкровення американки в інтерв'ю Опрі Вінфрі, привітали її з ювілеєм.

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Так, на офіційних сторінках Букінгемського палацу з'явилася добірка фотографій Меган, зокрема й поряд із королевою Єлизаветою II. Цей знімок був зроблений під час їхнього першого та єдиного спільного виходу в червні 2018 року.

"Вітаємо герцогиню Сассекську з днем народження!" — йдеться у підписі.

Через кілька хвилин принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також принц Чарльз і герцогиня Корнуольська додали свої власні привітання для Меган, опублікувавши їх у сторіз Instagram.

[ + – ] Вітання від герцогів Кембриджських Фото: Скриншот

[ + – ] Принц Чарльз із дружиною також привітали невістку з ювілеєм Фото: Скриншот

Королівські шанувальники високо оцінили "милостиве" та "гідне" рішення поділитися повідомленнями в соціальних мережах, незважаючи на нещодавню публічну критику Гаррі та Меган монаршої сім'ї в серії гучних інтерв'ю на телебаченні та подкастах.

На ставлення королівської сім'ї до герцогині Сассекської не вплинуло, принаймні, публічно, і нещодавнє повідомлення про те, що принц Гаррі пише відверті мемуари, які вийдуть в наступному році. Книга описується як "вичерпний звіт про досвід, пригоди, втрати і життєві уроки, які допомогли йому сформуватися".

Королева, принц Чарльз і принц Вільям "були повністю приголомшені" цією новиною, оскільки вважають, що книга може їм зашкодити, пишуть британські ЗМІ, адже принц Гаррі вирішив, що йому потрібен дозвіл Букінгемського палацу на написання мемуарів.

Раніше Фокус писав про головні перемоги і провали Меган Маркл на її 40-річному рубежі. І таких, як з'ясувалося, набралося чимало.