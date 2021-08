Меган Маркл 40 лет: успехи и провалы герцогини Сассекской

Три года назад голливудская актриса стала женой принца Гарри и приняла на себя весь груз ответственности, который несет каждый член королевской семьи Великобритании. Насколько хорошо ей это удалось – вспоминал Фокус

До того, как стать невестой, а потом и женой принца Гарри, Меган Маркл не слишком успешно пыталась пробиться на вершину Олимпа в кино. В ее активе до знаменитых "Форс-мажоров", где она сыграла роль юриста Рэйчел Зейн, были лишь эпизодические появления в таких телесагах, как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл".

Так что знакомство с самым завидным женихом мира стало для Меган Маркл настоящей удачей.

Успех: королевская свадьба

19 мая 2018 года в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Все было организовано на высшем уровне, а трансляцию торжества смотрели по всему миру миллионы людей.

В часовню Меган вошла в сопровождении маленьких пажей и подружек невесты, среди которых принц Джордж и принцесса Шарлотта. А к алтарю невесту вел принц Чарльз. Причем, как позже выяснилось, его об этом попросил сам Гарри, когда стало ясно, что отца Меган на свадьбе не будет. Чарльз также пригласил на церемонию знаменитый госпел-хор The Kingdom Choir, отдавая дань американскому происхождению Меган. Они исполнили песню Stand by me Бена Кинга.

Церемонию провел глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. А вот проповедь доверили главе Епископальной церкви США Майклу Карри.

[ + – ] Принц Чарльз ведет Меган к алтарю Фото: Скриншот

Позже, из интервью Опры Уинфри стало известно, что Гарри и Меган обвенчались за три дня до церемонии в часовне святого Георгия. "Никто этого не знал. Мы позвонили архиепископу и сказали, что хотим заключить союз между нами и для нас", — сказала Меган. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это невозможно и герцогиня лжет.

Провал: семейные разборки

Семья Меган Маркл на свадьбе была представлена только ее матерью, Дорией Рэгланд. Отец, Томас Маркл, также должен был присутствовать, но буквально перед церемонией выяснилось, что он заключил сделку с британским таблоидом The Daily Mail и за деньги стал позировать для их фотографов. Также он дал интервью ресурсу TMZ, а после свадьбы появился шоу Good Morning Britain, за которое ему заплатили около 7500 фунтов. "Сравнительно немного", — как заявлял позже ведущий Пирс Морган. Томас рассказывал инсайдерскую информацию, проверить которую возможности не предоставлялось, но которую так любит желтая пресса. Например, он сообщил, что Гарри поддерживает Брекзит и считает, что "нужно дать шанс" Дональду Трампу. А, как известно, члены королевской семьи обязаны соблюдать нейтралитет во внутренней и внешней политике Великобритании.

[ + – ] Томас Маркл, Меган Маркл и Дория Рэгланд Фото: Chanel 5

Сейчас Томас и Меган не общаются, более того, он даже ни разу не видел своих внуков.

Масла в огонь подлила и старшая сестра Меган, Саманта Маркл, дочь Томаса от первого брака. Страдающая от рассеянного склероза женщина была с самого начала откровенная с прессой, а особенно после того, как ее не пригласили на свадьбу. Она рассказывала журналистам, что Меган "всегда предпочитала рыженьких", намекая на Гарри, в октябре 2018 года приехала к Кенсингтонскому дворцу, безуспешно требуя встречи с Меган и написала мемуары. "Дневники сестры принцессы-выскочки" были опубликованы в 2021 году.

Успех: хорошие отношения с Елизаветой II

Когда принц Гарри, после многочисленных романов, наконец, решил остепениться и объявил о помолвке с Меган Маркл, то главным всех интересовало, как на это отреагирует его консервативная бабушка, матриарх и королева Великобритании. В свое время она не позволила своей сестре Маргарет выйти замуж за любимого мужчину, так как посчитала такой союз неподходящим. Свадьбу собственного сына принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз одобрила лишь спустя 30 лет после начала их романа и пережила первый главный скандал в королевской семье ХХ века: брак ее дяди, Эдуарда VIII на разведенной американке Уоллис Симпсон. После чего он отрекся от престола и укатил во Францию.

Но, к удивлению журналистов, брак Гарри с Меган королева поддержала. Спустя всего месяц после свадьбы у Елизаветы II и Меган состоялся первый совместный официальный выход — они посетили графство Чешир.

[ + – ] Визит королевы в Чешир

Для сравнения, Кейт Миддлтон такой чести удостоилась только спустя восемь лет после свадьбы, в 2018 году.

В Чешир Елизавета и Меган поехали на поезде The Royal Train, которым, обычно пользуются только королева, ее супруг и принц Чарльз с женой. Исключение было сделано лишь однажды — для принца Уильяма в 2003 году.

К слову, в интервью Опре, Меган королеву не критиковала. А несколько раз подчеркнула, что та была к ней добра. "Королева чудесно ко мне относилась. Мне всегда нравилась ее компания", — призналась Маркл.

Провал: ссора с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

До появления Меган принцы Гарри и Уильям много времени проводили втроем, с Кейт Миддлтон. Однако с появлением невесты Гарри троица распалась. По слухам, именно Меган способствовала ухудшению отношений между братьями, которые были необыкновенно близки после смерти их матери, принцессы Дианы.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

У Кейт, герцогини Кембриджской, и у Меган, герцогини Сассекской, отношения также не сложились. Сообщения об этом периодически появлялись в прессе. Даже перед свадьбой дамы поссорились. Причем, тогда как Кейт хранила молчание, то Меган постоянно говорила о том, как не дождалась от нее поддержки. Хотя, странно было ждать постоянного внимания от женщины, обремененной многочисленными обязанностями члена королевской семьи и имеющей двух детей.

Успех: благотворительность

Еще исполняя обязанности члена королевской семьи, Меган Маркл выбрала для себя весьма выгодную для имиджа отрасль: помощь женщинам. Меган поддерживает британскую организацию SmartWorks, которая помогает женщинам найти работу. Причем Маркл продолжила поддерживать их и после того, как лишилась патронажа над организацией и переехала в Лос-Анджелес.

[ + – ] Благотворительная деятельность Меган Маркл/Фото: Instagram sussexroyal

Также Меган сотрудничает с организацией Hubb Community Kitchen — коммунальной кухней, где женщины из разных социальных слоев могут делиться рецептами, готовить и поддерживать друг друга. Вместе с ними супруга принца Гарри выпустила кулинарную книгу.

Впрочем, тут ее также подстерегали неудачи. На встречу с обездоленными герцогиня нередко выбирала возмутительно дорогие наряды, что возмущало обывателей.

Провал: отношения с персоналом

После того, как Меган стала членом королевской семьи, к ней перешли некоторые обязанности и целый штат прислуги и помощников. Ведь, за появлениями герцогини на приемах и в благотворительных организациях, стоят дни и недели скрупулезной подготовки. Ведь значение имеет даже платье и прическа.

Однако, еще до скандального исхода герцогской четы из королевской семьи в США, периодически в прессе появлялись сообщения о том, что Меган непозволительно груба с персоналом. Она запретила парковаться прислуге у своей резиденции, коттеджа Фрогмор, доводила помощников до слез и нервных срывов.

А в апреле 2019 года от Меган и Гарри ушел их личный пилот вертолета, пожаловавшись прессе, что Меган использовала его как мальчика на побегушках и заставляла исполнять все свои капризы — например, летать ночью за едой.

Дело дошло до того, что разъяренные таким обращением помощники организовали "клуб выживших" и королевский двор инициировал открытое расследование инцидентов. Меган и Гарри ожидаемо заявили, что все это клевета и происки недоброжелателей.

Успех: имидж и стиль

Будучи старлеткой, Меган одевалась в стиле Голливуда: мини-юбки, броские украшения, яркий макияж. Ее Instagram пестрел фотографиями с вечеринок и приемов. Но все изменилось после того, как она стала невестой принца. У нее случались провалы – когда Меган не надевала чулки на официальные мероприятия, однако пресса списывала это на бунтарство.

[ + – ] Благотворительные визиты Меган Маркл/Фото: Instagram sussexroyal

Все туалеты Меган были безупречны и идеально подобраны к случаю. Все вещи, которые надевает Меган, тут же становятся хитами продаж. Особое спасибо ей должен сказать бренд Manolo Blahnik, обувь которого герцогиня выбирает очень часто.

Провал: расточительность

Однако любовь к модной одежде и драгоценностями сыграла с Меган злую шутку. Будучи актрисой "Форс-мажоров", она получала 450 тысяч долларов в год. Став герцогиней, Меган с супругом тратили не менее 2,3 миллионов фунтов в год. И частенько ее любовь к тратам возмущала британскую общественность, которая искренне восхищается принцем Чарльзом, что носит заплатанные туфли и пальто времен своей молодости.

Гарри и Меган тратили на ремонт коттеджа Фрогмор (позже эти деньги вернули), выступая за охрану окружающей среды, летали частными самолетами, наряды герцогини становились все дороже — одно лишь свадебное платье от модного дома Givenchy обошлось Меган в 440 тысяч долларов. Другой же ее праздничный наряд от Stella McCartney, который она надела на вечеринку после торжественной церемонии, стоил 157 тысяч долларов.

Белое платье в котором Меган сопровождала королеву в Чешир, обошлось в 18 тысяч долларов, а будучи беременной Арчи, герцогиня потратила на наряды 630 тысяч долларов.

[ + – ] Фото: Instagram sussexroyal

Ее попытки показать, что она может быть экономной, когда она появлялась на публике в платьях из масс-маркета за 100 долларов, только способствовали общественному негодованию.

Последней каплей стало появление Меган на публике в "кровавых серьгах", подаренными наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который подозревается в убийство журналиста Джамаля Хашогги.

[ + – ] Один из последних выходов Меган в свет/Фото: Instagram sussexroyal

А также траты на охрану герцогского семейства, когда они объявили о своем уходе из королевской семьи и улетели в Канаду.

Обычно сдержанные канадцы, которые всегда приветствовали визиты членов королевской семьи, заявили, что тратится на охрану принца и его жены они не желают. И если те хотят, чтобы их повсюду сопровождали секьюрити, то пусть платят им из своего кармана.

После переезда в США, Меган и Гарри практически не посещают приемы и не появляются на публике, исключением стало интервью Опре Уинфри, где Меган появилась в платье Giorgio Armani за 4700 долларов.

Однако вечеринка в честь дня рождения Меган, куда приглашены 65 гостей, покажет, усвоила ли она уроки прошлого.