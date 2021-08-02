65 гостей, огромный торт и Опра Уинфри: Меган Маркл готовится с размахом отпраздновать свое 40-летие

Меган Маркл уже наняла организатора вечеринок и планирует шикарный фуршет в саду своего особняка за 14 миллионов долларов

4 августа Меган Маркл, герцогине Сассекской, исполняется 40 лет и она, как стало известно, планирует закатить вечеринку для 65 ближайших друзей. Об этом сообщает Mirror.

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Для того, что бы прием прошел безупречно, Меган уже наняла организатора вечеринок Колина Коуи, который прославился организацией раутов в имении Опры Уинфри. Именно телеведущая и "одолжила" Колина своей подруге.

[ + – ] Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монесито, Санта-Барбара, Калифорния

Ранее Колин организовывал вечеринки для Дженнифер Энистон, Тома Круза и членов семьи Кардашьян. В 2018 году его и его кейтеринговое агентство Vogue признали лучшим на северо-востоке США.

Планируется прием в саду, на который будут приглашены 65 человек. Пока известно, что среди гостей будет Опра. Остальной список засекречен, но отмечается, что на вечеринку попадут только "самые близкие друзья и семья".

Для гостей накроют фуршетные столы в саду, причем все блюда будут приготовлены из местных продуктов, вино планируется подавать только калифорнийское.

36-летний принц Гарри уже заказал для жены торт в местной пекарне Posies & Sugar, которая знаменита своим лаконичным стилем и свежими цветами в качестве украшения. Стоимость трехъярусного торта в этой пекарне – около 300 долларов.

[ + – ] Торты из пекарни Posies & Sugar

Вечеринка будет проходить с ограничениями из-за пандемии коронавируса, хоть в Калифорнии и ослабили ограничения.

Последний раз прием Меган закатывала еще до рождения сына Арчи. Тогда она улетела из Великобритании в Нью-Йорк и устроила так называемый baby shower (прием в преддверии рождения ребенка) за полмиллиона долларов. Приблизительно столько стоил перелет герцогини частным самолетом, номера в The Mark Hotel Grand, включая пентхауз для Меган и ее подруг, охрана, услуги арфистки, флористов, поваров, трапезы в ресторанах и кафе.

Расточительность герцогини вызвала бурю возмущения в таблоидах, надо думать. Что грядущий прием обойдется намного дешевле.

Впрочем, Меган не склонна экономить. Свою дочь Лилибет она рожала в дорогом и эксклюзивном роддоме для состоятельных леди, что обошлось ей 25 тысяч долларов минимум.