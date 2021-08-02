65 гостей, огромный торт и Опра Уинфри: Меган Маркл готовится с размахом отпраздновать свое 40-летие
Меган Маркл уже наняла организатора вечеринок и планирует шикарный фуршет в саду своего особняка за 14 миллионов долларов
4 августа Меган Маркл, герцогине Сассекской, исполняется 40 лет и она, как стало известно, планирует закатить вечеринку для 65 ближайших друзей. Об этом сообщает Mirror.
Для того, что бы прием прошел безупречно, Меган уже наняла организатора вечеринок Колина Коуи, который прославился организацией раутов в имении Опры Уинфри. Именно телеведущая и "одолжила" Колина своей подруге.
Ранее Колин организовывал вечеринки для Дженнифер Энистон, Тома Круза и членов семьи Кардашьян. В 2018 году его и его кейтеринговое агентство Vogue признали лучшим на северо-востоке США.
Планируется прием в саду, на который будут приглашены 65 человек. Пока известно, что среди гостей будет Опра. Остальной список засекречен, но отмечается, что на вечеринку попадут только "самые близкие друзья и семья".
Для гостей накроют фуршетные столы в саду, причем все блюда будут приготовлены из местных продуктов, вино планируется подавать только калифорнийское.
36-летний принц Гарри уже заказал для жены торт в местной пекарне Posies & Sugar, которая знаменита своим лаконичным стилем и свежими цветами в качестве украшения. Стоимость трехъярусного торта в этой пекарне – около 300 долларов.
Вечеринка будет проходить с ограничениями из-за пандемии коронавируса, хоть в Калифорнии и ослабили ограничения.
Последний раз прием Меган закатывала еще до рождения сына Арчи. Тогда она улетела из Великобритании в Нью-Йорк и устроила так называемый baby shower (прием в преддверии рождения ребенка) за полмиллиона долларов. Приблизительно столько стоил перелет герцогини частным самолетом, номера в The Mark Hotel Grand, включая пентхауз для Меган и ее подруг, охрана, услуги арфистки, флористов, поваров, трапезы в ресторанах и кафе.
Расточительность герцогини вызвала бурю возмущения в таблоидах, надо думать. Что грядущий прием обойдется намного дешевле.
Впрочем, Меган не склонна экономить. Свою дочь Лилибет она рожала в дорогом и эксклюзивном роддоме для состоятельных леди, что обошлось ей 25 тысяч долларов минимум.