65 гостей, величезний торт і Опра Вінфрі: Меган Маркл готується з розмахом відсвяткувати своє 40-річчя

Меган Маркл вже найняла організатора вечірок і планує шикарний фуршет в саду свого особняка за 14 мільйонів доларів

4 серпня Меган Маркл, герцогині Сассекській, виповнюється 40 років і вона, як стало відомо, планує влаштувати вечірку для 65 найближчих друзів. Про це повідомляє Mirror.

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Для того, щоб прийом пройшов бездоганно, Меган вже найняла організатора вечірок Коліна Коуї, який прославився організацією раутів у маєтку Опри Вінфрі. Саме телеведуча й "позичила" Коліна своїй подрузі.

[ + – ] Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монесіто, Санта-Барбара, Каліфорнія

Раніше Колін організовував вечірки для Дженніфер Еністон, Тома Круза та членів сім'ї Кардаш'ян. У 2018 році його самого та його кейтерингове агентство Vogue визнали найкращим на північному сході США.

Планується прийом у саду, на який будуть запрошені 65 осіб. Поки відомо, що серед гостей буде Опра. Решта списку засекречена, але відзначається, що на вечірку потраплять тільки "найближчі друзі та сім'я".

Для гостей накриють фуршетні столи в саду, причому всі страви будуть приготовані з місцевих продуктів, вино планується подавати тільки каліфорнійське.

36-річний принц Гаррі вже замовив для дружини торт у місцевій пекарні Posies & Sugar, яка знаменита своїм лаконічним стилем і свіжими квітами в якості прикраси. Вартість триярусного торта в цій пекарні — близько 300 доларів.

[ + – ] Торти з пекарні Posies & Sugar

Вечірка буде проходити з обмеженнями через пандемію коронавірусу, хоча в Каліфорнії й послабили обмеження.

Останній раз прийом Меган влаштовувала ще до народження сина Арчі. Тоді вона полетіла з Великобританії в Нью-Йорк і влаштувала так званий baby shower (прийом напередодні народження дитини) за півмільйона доларів. Приблизно стільки коштував переліт герцогині приватним літаком, номери в The Mark Hotel Grand, включаючи пентхауз для Меган і її подруг, охорона, послуги арфістки, флористів, кухарів, трапези в ресторанах і кафе.

Марнотратство герцогині викликало бурю обурення в таблоїдах. Можливо, новий прийом обійдеться набагато дешевше.

Утім Меган не схильна економити. Свою дочку Лілібет вона народжувала в дорогому й ексклюзивному пологовому будинку для заможних леді, що обійшлося їй у 25 тисяч доларів мінімум.