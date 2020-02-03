Гарри и Меган уже нежеланные гости: большинство канадцев не хочет платить за их охрану
2020-02-03 17:13:57
И охранники также не хотят охранять герцогов Сассекских
Скандал с принцем Гарри и Меган Маркл не сбавляет обороты, а, похоже, только набирает. Теперь недовольство мятежной герцогской четой выражают и канадцы. Ведь именно в Канаде сейчас Гарри, Меган и малыш Арчи проживают. Об этом пишет The Sun.
Был проведен опрос, и 77 процента канадцев высказались против того, чтобы круглосуточная охрана Меган Маркл, принца и их первенства оплачивалась из кармана налогоплательщиков. К слову, эти услуги могут обойтись до шести миллионов фунтов стерлингов в год. Так как охрана круглосуточная и привлечены высококвалифицированные работники.
Меган Маркл на прогулке у особняка в Ванкувере/Фото: Daily Mail
Главным аргументом недовольных является тот факт, что герцоги Сассекские официально объявили о том, что более не будут заниматься делами королевской семьи, а значит и охрана, как членам королевской семьи им больше не полагается.
Недовольны и сотрудники, которые охраняют Меган и Гарри. 15 офицеров Скотланд-Ярда рассказали, что им дают личные поручения, которые не имеют никакого отношения к охране.
Они чувствуют себя горничными, когда их посылают в лавку органических продуктов за заказами и в ресторан быстрого питания Тима Хортонса за кофе на вынос.
Охранники Меган и Гарри забирают покупки в ресторане
"Я считаю, что это не задание для офицеров охраны – выполнять поручения и ходить по магазинам. Их приоритетом является персональная защита, и поэтому они должны быть прикованы к тем, кого охраняют", – отметил бывший глава Королевской защиты Дэй Дэвис.
"Это опасно, потому что, если что-то случится, и окажется, что один из охранников был в это время в другом месте, он получит по шее от своего босса", – отметил он. Кроме британцев, герцогскую чету также охраняют сотрудники канадской полиции.
Ранее Меган уже обвиняли в том, что она неподобающе относится к персоналу, например, еще до рождения малыша Арчи она запрещала горничным и прочим слугам парковаться у коттеджа Фрогмор и им приходилось идти более километра от Виндзорского замка. Также ходили слухи, что она наймет американскую няню вместо британской выпускницы Норланд-колледжа. Кроме обязательных для нянь дисциплин, там изучают экстремальное вождение, приемы самообороны и что делать в условиях возможного похищения ребенка. Ведут эти занятия бывшие офицеры военной разведки.
Как ранее писал Фокус:
- Меган Маркл засняли неподалеку от их с Гарри особняка в Ванкувере. Герцогиня прогуливалась в компании сына, двух собак и охранников.
- Принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны 2020 года не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать деньги на выполнение королевских обязанностей. Герцог и герцогиня Сассекские также намерены вернуть деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 млн фунтов стерлингов), который останется их семейным домом в Великобритании.