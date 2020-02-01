Меган Маркл нашла еще одну работу: за 588 долларов будет помогать "разведенкам"

Cупруга принца Гарри будет помогать участницам реалити-шоу вступить в новый брак

Супруга принца Гарри Меган Маркл нашла еще одну работу в роли наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет издание Page Six.

По данным издания, речь идет о шоу I Do, Redo. 38-летняя Маркл будет помогать своей лучшей подруге, стилисту свадеб Джессике Малруни.

Издание пишет, что супруга принца Гарри будет помогать участницам шоу вступить в новый брак.

Гонорар Маркл за один съемочный день составит 588 долларов (около 15 000 гривен).

Как ранее сообщал Фокус:

8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий.

Королева Елизваета приняла решение лишить принца Гарри и Меган Маркл должности послов молодежи стран Содружества. Такое решение было принято с вязи с тем, что супружеская пара отказалась от обязанностей членов королевской семьи. Для Меган и Гарри такое решение королевы стало шоком. Как утверждают источники, близкие к супругам, обязанности послов были их любимым делом.

Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney, и будет озвучивать персонажей мультфильмов. Вырученные средства Маркл собирается направлять на благотворительность. В частности, деньги будут перечисляться организации "Слоны без границ", которая занимается защитой этих животных от браконьеров.