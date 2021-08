Меган Маркл 40 років: успіхи і провали герцогині Сассекської

Три роки тому голлівудська актриса стала дружиною принца Гаррі і прийняла на себе весь тягар відповідальності, який несе кожен член королівської сім'ї Великобританії. Наскільки добре їй це вдалося — згадував Фокус

До того, як стати нареченою, а потім і дружиною принца Гаррі, Меган Маркл не надто успішно намагалася пробитися на вершину Олімпу в кіно. В її активі до знаменитих "Форс-мажорів", де вона зіграла роль юриста Рейчел Зейн, були лише епізодичні появи в таких телесагах, як "CSI: Місце злочину Нью-Йорк", "90210: Нове покоління", "Грань" і "Касл".

Тому знайомство із завидним нареченим світу стало для Меган Маркл справжньою удачею.

Успіх: королівське весілля

19 травня 2018 року в каплиці святого Георгія на території Віндзорського замку відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Усе було організовано на вищому рівні, а трансляцію урочистості дивилися по всьому світу мільйони людей.

У каплицю Меган увійшла в супроводі маленьких пажів і подружок нареченої, серед яких принц Джордж і принцеса Шарлотта. А до вівтаря наречену вів принц Чарльз. Причому, як пізніше з'ясувалося, його про це попросив сам Гаррі, коли стало зрозуміло, що батька Меган на весіллі не буде. Чарльз також запросив на церемонію знаменитий госпел-хор The Kingdom Choir, віддаючи данину американському походженню Меган. Вони виконали пісню Stand by me Бена Кінга.

Церемонію провів глава Церкви Англії архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. А ось проповідь довірили главі Єпископальної церкви США Майклу Каррі.

[ + – ] Принц Чарльз веде Меган до вівтаря Фото: Скриншот

Пізніше, з інтерв'ю Опри Вінфрі стало відомо, що Гаррі і Меган повінчалися за три дні до церемонії в каплиці святого Георгія. "Ніхто цього не знав. Ми зателефонували архієпископу і сказали, що хочемо укласти союз між нами і для нас", — сказала Меган. Архієпископ Кентерберійський заявив, що це неможливо і герцогиня бреше.

Провал: сімейні суперечки

Сім'я Меган Маркл на весіллі була представлена тільки її матір'ю, Дорією Регланд. Батько, Томас Маркл, також повинен був бути присутнім, але буквально перед церемонією з'ясувалося, що він уклав угоду з британським таблоїдом The Daily Mail і за гроші став позувати для їхніх фотографів. Також він дав інтерв'ю ресурсу TMZ, а після весілля з'явився в шоу Good Morning Britain, за яке йому заплатили близько 7500 фунтів. "Порівняно небагато", — як заявляв пізніше ведучий Пірс Морган. Томас розповідав інсайдерську інформацію, перевірити яку змоги не було, але яку так любить жовта преса. Наприклад, він повідомив, що Гаррі підтримує Брекзіт і вважає, що "потрібно дати шанс" Дональду Трампу. А, як відомо, члени королівської сім'ї зобов'язані дотримуватися нейтралітету у внутрішній і зовнішній політиці Великобританії.

[ + – ] Томас Маркл, Меган Маркл і Дорія Регланд Фото: Chanel 5

Наразі Томас і Меган не спілкуються, більше того, він навіть жодного разу не бачив своїх онуків.

Масла у вогонь підлила і старша сестра Меган, Саманта Маркл, дочка Томаса від першого шлюбу. Страждаючи від розсіяного склерозу, жінка була від самого початку відверта з пресою, а особливо після того, як її не запросили на весілля. Вона розповідала журналістам, що Меган "надавала перевагу руденьким", натякаючи на Гаррі, у жовтні 2018 року приїхала до Кенсінгтонського палацу, безуспішно вимагаючи зустрічі з Меган і написала мемуари. "Щоденники сестри принцеси-вискочки" були опубліковані у 2021 році.

Успіх: хороші відносини з Єлизаветою II

Коли принц Гаррі після численних романів нарешті вирішив стати розсудливим і оголосив про заручини з Меган Маркл, то головне, що всіх цікавило, як на це відреагує його консервативна бабуся, матріарх і королева Великобританії. Свого часу вона не дозволила своїй сестрі Маргарет вийти заміж за коханого чоловіка, оскільки завважала такий союз невідповідним. Весілля власного сина принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз схвалила лише через 30 років після початку їхнього роману і пережила перший головний скандал у королівській родині ХХ століття: шлюб її дядька, Едуарда VIII з розведеною американкою Волліс Сімпсон. Після чого він відрікся від престолу і поїхав до Франції.

Але, на подив журналістів, шлюб Гаррі з Меган королева підтримала. Лише через місяць після весілля в Єлизавети II і Меган відбувся перший спільний офіційний вихід — вони відвідали графство Чешир.

[ + – ] Візит королеви в Чешир

Для порівняння, Кейт Міддлтон такої честі удостоїлася тільки через вісім років після весілля, у 2018 році.

У Чешир Єлизавета і Меган поїхали на поїзді The Royal Train, яким зазвичай користуються тільки королева, її чоловік і принц Чарльз з дружиною. Виняток було зроблено лише одного разу — для принца Вільяма у 2003 році.

До слова, в інтерв'ю Опрі Меган королеву не критикувала. А кілька разів наголосила, що та була до неї добра. "Королева чудово до мене ставилася. Мені завжди подобалася її компанія", — зізналася Маркл.

Провал: сварка з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон

До появи Меган принци Гаррі та Вільям багато часу проводили втрьох, з Кейт Міддлтон. Однак, з появою нареченої Гаррі трійця розпалася. З чуток, саме Меган сприяла погіршенню відносин між братами, які були надзвичайно близькі після смерті їхньої матері, принцеси Діани.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

У Кейт, герцогині Кембриджської, і в Меган, герцогині Сассекської, відносини також не склалися. Повідомлення про це періодично з'являлися в пресі. Навіть перед весіллям дами посварилися. Причому, тоді як Кейт зберігала мовчання, то Меган постійно говорила про те, як не дочекалася від неї підтримки. Хоча, дивно було чекати постійної уваги від жінки, обтяженої численними обов'язками члена королівської сім'ї і яка має двох дітей.

Успіх: благодійність

Ще виконуючи обов'язки члена королівської сім'ї, Меган Маркл вибрала для себе досить вигідну для іміджу галузь: допомога жінкам. Меган підтримує британську організацію SmartWorks, яка допомагає жінкам знайти роботу. Причому Маркл продовжила підтримувати їх і після того, як втратила патронаж над організацією і переїхала в Лос-Анджелес.

[ + – ] Благодійна діяльність Меган Маркл/Фото: Instagram sussexroyal

Також Меган співпрацює з організацією Hubb Community Kitchen — комунальною кухнею, де жінки з різних соціальних верств можуть ділитися рецептами, готувати і підтримувати одне одного. Разом з ними жінка принца Гаррі випустила кулінарну книгу.

Втім, тут її також підстерігали невдачі. На зустріч зі знедоленими герцогиня нерідко вибирала обурливо дорогі наряди, що обурювало обивателів.

Провал: відносини з персоналом

Після того, як Меган стала членом королівської сім'ї, до неї перейшли деякі обов'язки і цілий штат прислуги і помічників. Адже, за появами герцогині на прийомах і в благодійних організаціях, стоять дні і тижні скрупульозної підготовки. Адже значення має навіть плаття і зачіска.

Однак, ще до скандального виходу герцогського подружжя з королівської сім'ї в США, періодично в пресі з'являлися повідомлення про те, що Меган не дозволено сувора з персоналом. Вона заборонила паркуватися прислузі біля своєї резиденції, котеджу Фрогмор, доводила помічників до сліз і нервових зривів.

А у квітні 2019 роки від Меган і Гаррі пішов їхній особистий пілот вертольота, поскаржившись пресі, що Меган використовувала його як хлопчика на побігеньках і змушувала виконувати всі свої примхи — наприклад, літати вночі за їжею.

Справа дійшла до того, що розлючені таким зверненням помічники організували "клуб тих, хто вижив" і королівський двір ініціював відкрите розслідування інцидентів. Меган і Гаррі очікувано заявили, що все це наклеп і підступи недоброзичливців.

Успіх: імідж і стиль

Будучи старлеткою, Меган одягалася в стилі Голлівуду: міні-спідниці, яскраві прикраси, яскравий макіяж. Її Instagram майорів фотографіями з вечірок і прийомів. Але все змінилося після того, як вона стала нареченою принца. У неї траплялися провали — коли Меган не одягала панчохи на офіційні заходи, проте преса списувала це на бунтарство.

[ + – ] Благодійні візити Меган Маркл/Фото: Instagram sussexroyal

Усі образи Меган були бездоганні й ідеально підібрані до випадку. Усі речі, які одягає Меган, тут же стають хітами продажів. Особливу подяку їй повинен сказати бренд Manolo Blahnik, взуття якого герцогиня вибирає дуже часто.

Провал: марнотратство

Однак, любов до модного одягу і коштовностей зіграла з Меган злий жарт. Будучи актрисою "Форс-мажорів", вона отримувала 450 тисяч доларів на рік. Ставши герцогинею, Меган з чоловіком витрачали понад 2,3 мільйони фунтів на рік. І частенько її любов до витрат обурювала британську громадськість, яка щиро захоплюється принцом Чарльзом, що носить залатані туфлі і пальто часів своєї молодості.

Гаррі і Меган витрачали на ремонт котеджу Фрогмор (пізніше ці гроші повернули), виступаючи за охорону навколишнього середовища, літали приватними літаками, наряди герцогині ставали все дорожчими — одна лише весільна сукня від модного будинку Givenchy обійшлася Меган у 440 тисяч доларів. Інше ж її святкове вбрання від Stella McCartney, яке вона одягла на вечірку після урочистої церемонії, коштувало 157 тисяч доларів.

Біле плаття, у якому Меган супроводжувала королеву в Чешир, обійшлося у 18 тисяч доларів, а будучи вагітною Арчі, герцогиня витратила на наряди 630 тисяч доларів.

[ + – ] Фото: Instagram sussexroyal

Її спроби показати, що вона може бути економною, коли вона з'являлася на публіці в сукнях з мас-маркету за 100 доларів, тільки сприяли громадському обуренню.

Останньою краплею стала поява Меган на публіці в "кривавих сережках", подарованих наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом, який підозрюється у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

[ + – ] Один з останніх виходів Меган у люди/Фото: Instagram sussexroyal

А також витрати на охорону герцогського сімейства, коли вони оголосили про свій відхід з королівської сім'ї і полетіли в Канаду.

Зазвичай стримані канадці, які завжди вітали візити членів королівської сім'ї, заявили, що витрачатися на охорону принца і його дружини вони не бажають. І якщо ті хочуть, щоб їх всюди супроводжували сек'юріті, то нехай платять їм зі своєї кишені.

Після переїзду в США, Меган і Гаррі практично не відвідують прийоми і не з'являються на публіці, винятком стало інтерв'ю Опрі Вінфрі, де Меган з'явилася в сукні Giorgio Armani за 4700 доларів.

Однак, вечірка на честь дня народження Меган, куди запрошені 65 гостей, покаже, чи засвоїла вона уроки минулого.