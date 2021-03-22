У Великобританії спростували слова Меган Маркл про таємне весілля з принцом Гаррі

Те, що герцогиня Сассекська назвала весіллям, насправді могло бути звичайною репетицією.

Меган Маркл і принц Гаррі не укладали законний шлюб за три дні до офіційної церемонії, як про це розповіла герцогиня Сассекська в інтерв'ю Опрі Вінфрі. Таку думку висловив колишній головний клерк в офісі при Кентерберійському абатстві Стівен Бортон, передає Hello.

Як відомо, дружина принца розговорилася, що вони з Гаррі зв'язали себе клятвами таємно за участю архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі, а церемонія, яку бачив весь світ, була вже другим етапом.

"Вони не одружилися трьома днями раніше на очах в архієпископа Кентерберійського... Спеціальна ліцензія, яку я допоміг оформити, дозволила їм укласти шлюб у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, і те, що відбулося там 19 травня 2018 року і було помічено мільйонами людей по всьому світу, було офіційним весіллям, визнаним Англіканською церквою і законом", — підкреслив він.

Бортон припустив, що те, про що говорила Меган Маркл було не весіллям, а підготовкою до нього.

"Я підозрюю, що вони обмінялися деякими простими клятвами, які, можливо, написали самі, що зараз модно, і сказали, що перед архієпископом або, що більш імовірно, це була проста репетиція".

У копії офіційного свідоцтва про весілля Гаррі та Меган йдеться, що вони одружилися 19 травня 2018 року, а свідками вказані принц Чарльз та її матір Доріа Регланд.

За оцінками експертів, весільну церемонію Гаррі та Меган у каплиці Святого Георгія дивилися 27,7 мільйонів осіб у Великобританії, ще 29 мільйонів телеглядачів спостерігали за нею зі США.

Єдиним членом сім'ї Меган на церемонії стала її матір. З боку принца Вільяма були велика частина його родичів, зокрема його бабуся королева Єлизавета II, її чоловік герцог Единбурзький, батько принц Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська.

Брат Гаррі, герцог Кембриджський, і його дружина також приїхали на весілля всього через три тижні після народження третьої дитини, принца Луї. Двоє їхніх старших дітей, принц Джордж і принцеса Шарлотта, взяли на себе ролі пажа та подружки нареченої.

Нагадаємо, зведена сестра Меган Маркл Саманта впевнена, що якщо герцоги Сассекські не перестануть обманювати всіх навколо, їхню сім'ю чекає розпад.

Під час інтерв'ю герцогиня Сассекська згадала і про те, як посварилася з Кейт Міддлтон під час підготовки до свого весілля. Такі одкровення дуже образили дружину принца Вільяма, яка вважала, що історія давно в минулому.