Сестра Меган Маркл предсказала ей развод с принцем Гарри

Родственница герцогини Сассекской заявила, что та страдает "нарциссическим расстройством личности".

Сводная сестра Меган Маркл, 65-летняя Саманта, заявила, что брак ее родственницы с принцем Гарри долго не продержится, передает TMZ.

По ее мнению, если герцоги Сассекские и дальше будут врать, их семья обречена.

"Я вижу, что это закончится разводом, если они не получат подробных консультаций и не согласятся работать над тем, чтобы быть честными, работать над извинениями перед всеми, кому они причинили ущерб", – подчеркнула она.

Она уверена, что ничего из того, что говорила Меган о королевской семье, не являлось правдой, однако Букингемский дворец из-за ее слов понес серьезные репутационные потери.

Саманта не исключает, что после скандала, который разразился после интервью, принц Гарри должен был задуматься, так уж ли правилен его брак с ее сестрой:

"Может, он уже сомневается в этом. Сомнения должны быть, если у него функционирует лобная доля! Ему не 12. Он был в армии, у него должно быть чувство: "Боже мой, все, что ты сказала мне, было ложью". Какой мужчина будет счастлив или доволен этим?".

Что касается отношений Маркл с отцом, то Саманта хочет, чтобы герцогиня Сассекская и ее муж извинились перед ним, поскольку только так можно будет снова возвести мосты.

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"Публичное извинение – это все равно, что пролить кровь из камня, но Меган нанесла большой общественный ущерб своей нечестностью и своими манипуляциями, доминированием и контролем", – категорична женщина. Ранее она заявила, что ее сестра отвернулась от своей семьи, потому что страдает "нарциссическим расстройством личности".

Напомним, стала известна реакция Кейт Миддлтон на обвинения, которые прозвучали из уст Меган Маркл. По словам ее биографа, герцогиня Кэмбриджская "подавлена и обижена".

Интервью прокомментировал и ее супруг, принц Уильям, опровергнув все нападки относительно якобы расизма в королевской семье.