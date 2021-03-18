Сестра Меган Маркл передбачила їй розлучення з принцом Гаррі

Родичка герцогині Сассекської заявила, що та страждає "нарцисичним розладом особистості".

Зведена сестра Меган Маркл, 65-річна Саманта, заявила, що шлюб її родички з принцом Гаррі довго не протримається, передає TMZ.

На її думку, якщо герцоги Сассекські і далі брехатимуть, їх сім'я приречена.

"Я бачу, що це закінчиться розлученням, якщо вони не отримають докладних консультацій і не погодяться працювати над тим, щоб бути чесними, працювати над вибаченнями перед усіма, кому вони заподіяли шкоду", — підкреслила вона.

Вона впевнена, що нічого з того, що говорила Меган про королівську сім'ю, не була правдою, однак Букінгемський палац через її слова зазнав серйозних репутаційних втрат.

Саманта не виключає, що після скандалу, який вибухнув після інтерв'ю, принц Гаррі мав задуматися, чи правильний його шлюб з її сестрою:

"Може, він уже сумнівається у цьому. Сумніви повинні бути, якщо у нього функціонує лобова частка! Йому не 12. Він був в армії, у нього має бути почуття: "Боже мій, все, що ти сказала мені, було брехнею". Який чоловік буде щасливий або задоволений цим?".

Що стосується відносин Маркл з батьком, то Саманта хоче, щоб герцогиня Сассекська та її чоловік вибачилися перед ним, оскільки тільки так можна буде знову звести мости.

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"Публічне вибачення — це все одно, що пролити кров з каменю, але Меган завдала велику суспільну шкоду своєю нечесністю і своїми маніпуляціями, домінуванням і контролем", — категорична жінка. Раніше вона заявила, що її сестра відвернулася від своєї сім'ї, тому що страждає "нарцисичним розладом особистості".

Нагадаємо, стала відома реакція Кейт Міддлтон на звинувачення, які прозвучали з вуст Меган Маркл. За словами її біографа, герцогиня Кембриджська "пригнічена і ображена".

Інтерв'ю прокоментував і її чоловік, принц Вільям, спростувавши всі нападки щодо нібито расизму в королівській родині.