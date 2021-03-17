"Это унизительно". Биограф Кейт Миддлтон рассказала о ее реакции на интервью Меган Маркл

Герцогиня Кэмбриджская не ожидала, что тему, которую она считала закрытой, снова поднимут на поверхность.

Герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон больше недели никак не комментировала скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, в котором, в том числе, упоминалась и история, когда одна довела другую до слез. Но если источники утверждали, что это сделала Меган, то сама она в разговоре с американской телеведущей заявила, что "все было наоборот".

И вот теперь стало известно о реакции жены принца Уильяма на то, что говорила Меган. Откровениями с журналом ОК поделилась биограф Кейт Кэти Николл, автор книги "Кейт: Королева будущего".

По ее словам, интервью сильно ударило по герцогине Кембриджской:

"Это были очень тяжелые дни для Кейт, но на прошлой неделе она появилась и посвятила себя своей работе и долгу. Люди заметили, что она была угнетенная и подавленная. За закрытыми дверями она была опечалена, разочарована и обижена".

Кэти говорила о визите принца Уильяма и его жены в школу №21 в Стратфорде в восточном Лондоне.

[ + – ] Кейт Миддлтон во время посещения школы в Стратфорде выглядела подавленной Фото: Getty Images

В частном порядке королевский эксперт утверждает, что 39-летняя Кейт будет изо всех сил пытаться справиться с всплывшими на поверхность событиями прошлого.

"Насколько я слышала, существуют разные версии истории подружек невесты, а не только та, которую обсуждала Меган. Кейт чувствовала, что тема уже закрыта, поэтому повторное обсуждение этого вопроса было унизительно. Кейт не в состоянии ответить, а Меган и Гарри это знают", – подчеркнула Николл.

Она добавила, что Миддлтон никогда не хотела, чтобы в прессе появлялись какие-либо вести о разладе с женой младшего брата ее мужа.

"Кейт такая сдержанная и уважает свою личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень осторожно относится к другим. Кейт и Уильям чувствуют, что они были очень приветливы к Меган и Гарри. Любые обвинения против монархии — это обвинения против их семьи. Это больно, и они чувствуют себя разочарованными. Очевидно, они по-прежнему любят Гарри и Меган, но это интервью взъерошило перья", – считает эксперт.

В свою очередь биограф герцогов Сассекских Омид Скоби заявил, что ни Меган, ни Гарри не сожалеют о своем интервью. Он также припомнил, как Меган якобы просила королевский двор вмешаться в конфликт герцогинь, но там решили не впутывать Кейт в разборки.

Напомним, принц Уильям отреагировал на обвинения брата и его жены в расизме в сторону королевской семьи.

В свою очередь королева Елизавета II решила привлечь независимую юридическую фирму, которая проведет расследование из-за жалоб сотрудников дворца на притеснения и унижения со стороны Меган Макрл. Последняя в интервью назвала их слова "клеветой".