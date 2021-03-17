"Це принизливо". Біограф Кейт Міддлтон розповіла про її реакцію на інтерв'ю Меган Маркл

Герцогиня Кембриджська не очікувала, що тему, яку вона вважала закритою, знову порушать.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон більше тижня ніяк не коментувала скандальне інтервʼю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, згадувалася й історія, коли одна довела іншу до сліз. Але якщо джерела стверджували, що це зробила Меган, то власне вона в розмові з американською телеведучою заявила, що "все було навпаки".

І ось тепер стало відомо про реакцію дружини принца Вільяма на те, що говорила Меган. Одкровеннями із журналом ОК поділилася біограф Кейт Кеті Ніколл, авторка книги "Кейт: Королева майбутнього".

За її словами, інтервʼю сильно вдарило по герцогині Кембриджській:

"Це були дуже важкі дні для Кейт, але минулого тижня вона зʼявилася і присвятила себе своїй роботі та боргу. Люди помітили, що вона була пригноблена і пригнічена. За закритими дверима вона була засмучена, розчарована й ображена".

Кеті говорила про візит принца Вільяма та його дружини в школу №21 у Стратфорді в східному Лондоні.

[ + – ] Кейт Міддлтон під час відвідування школи в Стратфорді виглядала пригніченою Фото: Getty Images

У приватному порядку королівський експерт стверджує, що 39-річна Кейт щосили намагатиметься впоратися з подіями минулого, які спливли на поверхню.

"Наскільки я чула, існують різні версії історії подружок нареченої, а не тільки та, яку обговорювала Меган. Кейт відчувала, що тема вже закрита, тому повторне обговорення цього питання було принизливим. Кейт не в змозі відповісти, а Меган і Гаррі це знають", — підкреслила Ніколл.

Вона додала, що Міддлтон ніколи не хотіла, щоб в пресі зʼявлялися якісь чутки про розлади з дружиною молодшого брата її чоловіка.

"Кейт така стримана і поважає своє особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з будь-ким, тому що вона дуже обережно ставиться до інших. Кейт і Вільям відчувають, що вони були дуже привітні до Меган і Гаррі. Будь-які звинувачення проти монархії — це звинувачення проти їх сімʼї. Це боляче, і вони відчувають себе розчарованими. Очевидно, вони як і раніше люблять Гаррі та Меган, але це інтервʼю скуйовдило пірʼя", — вважає експерт.

Зі свого боку, біограф герцогів Сассекських Омід Скобі заявив, що ні Меган, ні Гаррі не жалкують про своє інтервʼю. Він також пригадав, як Меган нібито просила королівський двір втрутитися в конфлікт герцогинь, але там вирішили не вплутувати Кейт у розбірки.

Нагадаємо, принц Вільям відреагував на звинувачення брата і його дружини в расизмі в сторону королівської сімʼї.

Зі свого боку, королева Єлизавета II вирішила залучити незалежну юридичну фірму, яка проведе розслідування через скарги співробітників палацу на утиски та приниження з боку Меган Маркл. Остання в інтервʼю назвала їхні слова "наклепом".