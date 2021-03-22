В Великобритании опровергли слова Меган Маркл о тайной свадьбе с принцем Гарри

То, что герцогиня Сассекская назвала свадьбой, на самом деле могло быть обычной репетицией

Меган Маркл и принц Гарри не заключали законный брак за три дня до официальной церемонии, как об этом рассказала герцогиня Сассекская в интервью Опре Уинфри. Такое мнение высказал бывший главный клерк в офисе при Кентерберийском аббатстве Стивен Бортон, передает Hello.

Как известно, супруга принца разоткровенничалась, что они с Гарри связали себя клятвами тайно при участии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, а церемония, которую видел весь мир, была уже вторым этапом.

"Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского… Специальная лицензия, которую я помог оформить, позволила им заключить брак в часовне Святого Георгия в Виндзоре, и то, что произошло там 19 мая 2018 года и было замечено миллионами людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом", – подчеркнул он.

Бортон предположил, что то, о чем говорила Меган Маркл было не свадьбой, а подготовкой к ней.

"Я подозреваю, что они обменялись некоторыми простыми клятвами, которые, возможно, написали сами, что сейчас модно, и сказали, что перед архиепископом или, что более вероятно, это была простая репетиция".

В копии официального свидетельства о свадьбе Гарри и Меган говорится, что они поженились 19 мая 2018 года, и в качестве свидетелей указаны принц Чарльз и ее мать Дориа Рэгланд.

По оценкам экспертов, свадебную церемонию Гарри и Меган в часовне Святого Георгия смотрели 27,7 миллиона человек в Великобритании, еще 29 миллионов телезрителей наблюдали за ней из США.

Единственном членом семьи Меган на церемонии стала ее мать. Со стороны принца Уильяма были большая часть его родственников, в том числе его бабушка королева Елизавета II, ее муж герцог Эдинбургский, отец принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуолльская.

Брат Гарри, герцог Кембриджский, и его жена также приехали на свадьбу всего через три недели после рождения третьего ребенка, принца Луи. Двое их старших детей, принц Джордж и принцесса Шарлотта, взяли на себя роли пажа и подружки невесты.

Напомним, сводная сестра Меган Маркл Саманта уверена, что если герцоги Сассекские не перестанут обманывать всех вокруг, их семью ждет распад.

Во время интервью герцогиня Сассекская упомянула и о том, как поссорилась с Кейт Миддлтон во время подготовки к своей свадьбе. Такие откровения очень обидели жену принца Уильяма, которая считала, что история давно в прошлом.