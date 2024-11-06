Том Генкс розніс критиків після провалу свого нового фільму

При бюджеті в $50 мільйонів за перші вихідні прокату фільм Роберта Земекіса "Тоді. Зараз. Потім" зібрав у 10 разів менше витрачених на його виробництво коштів. Двічі оскароносний Генкс упевнений, що з роками шанувальники та оглядачі оцінять картину по-справжньому.

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68-річний американський актор Том Генкс пригнічений тим, що його новий фільм "Тоді. Зараз. Потім" (Here) з бюджетом у $50 мільйонів провалився в прокаті, зібравши в перший вікенд лише $5 мільйонів. У випуску подкасту "Conan O'Brien Needs a Friend" він назвав кінокритиків "придурками", пише TMZ.

Генкс зосередився на своєму режисерському дебюті 1996 року "Те, що ти робиш", який після виходу розкритикували рецензенти, але відтоді він набув культового статусу.

Трейлер фільму "Тоді. Зараз. Потім"

"Дозвольте мені розповісти вам дещо про цих "придурків", які пишуть про фільми. Ця ж людина пізніше написала про культову класику "Те, що ти робиш" Та ж сама людина. Вони сказали: "Усе, що вам потрібно, — це 20 років між сьогоденням і майбутнім, і це зрештою заговорить", — заявив він.

Однак Том реалістично оцінює роль критики в кінобізнесі:

"Але це те, на що ми всі підписалися. Це карнавал, це конкурс. Я вірю в це. Це нормально".

На Rotten Tomatoes рейтинги картини теж незавидні Фото: rottentomatoes.com

Режисер картини "Тоді. Зараз. Потім" Роберт Земекіс пояснив провал прем'єри "стресовою ситуацією", що охопила кіноіндустрію. Студії відмовилися від фільму на стадії продакшену, бачачи, наскільки він ризикований і складний для широкої аудиторії.

"Я маю віддати належне (колишньому очільнику Miramax) Біллу Блоку, у якого вистачило сміливості та бачення, щоб зрозуміти фільм і зняти його. Він єдиний хлопець, у якого вистачило переконаності зробити це. Це було фантастично. Слава богу, що він був там, щоб зробити це", — сказав Земекіс.

"Тоді. Зараз. Потім" описується на IMDb як "історія поколінь про сім'ї та особливе місце, де вони живуть, розділяючи любов, втрати, сміх і життя".

У драматичному фільмі, заснованому на графічному романі Річарда Макгуайра 2014 року, також знімалися Пол Беттані, Келлі Рейллі, Мішель Докері, Гвілім Лі та Офелія Ловібонд.

Генкс і Земекіс раніше вже успішно працювали разом. Картина "Форрест Гамп" 1994 року стала хітом як серед кіноглядачів, так і серед критиків, зібравши $678,2 млн у світовому прокаті за бюджету в $55 млн. Серед його численних нагород було 13 номінацій на премію "Оскар", унаслідок яких він здобув шість перемог, включно з "Найкращим фільмом", "Найкращим режисером" і "Найкращим актором". У грудні 2011 року "Форрест Гамп" став одним із рідкісних фільмів, відібраних для збереження в Національному реєстрі фільмів Бібліотеки Конгресу.

У реєстрі йдеться про те, що картину "було відзначено за свої технологічні інновації (безшовне цифрове вбудовування Гампа в старовинні архівні кадри), її резонанс у культурі, який підняв Гампа (і те, що він представляє з погляду американської невинності) до статусу народного героя, та її спробу водночас грайливо і серйозно зайнятися спірними аспектами травматичної історії тієї епохи".

Раніше Фокус писав, що Том Генкс готовий зробити все можливе, щоб потрапити в космос.