Том Хэнкс разнес критиков после провала своего нового фильма

При бюджете в $50 миллионов за первые выходные проката фильм Роберта Земекиса "Тогда. Сейчас. Потом" собрал в 10 раз меньше потраченных на его производство средств. Дважды оскароносный Хэнкс уверен, что с годами поклонники и обозреватели оценят картину по-настоящему.

Related video

68-летний американский актер Том Хэнкс удручен тем, что его новый фильм "Тогда. Сейчас. Потом" (Here) с бюджетом в $50 миллионов провалился в прокате, собрав в первый уик-энд всего $5 миллионов. В выпуске подкаста "Conan O'Brien Needs a Friend" он назвал кинокритиков "придурками", пишет TMZ.

Хэнкс сосредоточился на своем режиссерском дебюте 1996 года "То, что ты делаешь", который был раскритикован рецензентами после выхода, но с тех пор приобрел культовый статус.

Трейлер фильма "Тогда. Сейчас. Потом"

"Позвольте мне рассказать вам кое-что об этих "придурках", которые пишут о фильмах. Этот же человек позже написал о культовой классике "То, что ты делаешь" Тот же самый человек. Они сказали: "Все, что вам нужно, — это 20 лет между настоящим и будущим, и это в конечном итоге заговорит", – заявил он.

Однако Том реалистично оценивает роль критики в кинобизнесе:

"Но это то, на что мы все подписались. Это карнавал, это конкурс. Я верю в это. Это нормально".

На Rotten Tomatoes рейтинги картины тоже незавидны Фото: rottentomatoes.com

Режиссер картины "Тогда. Сейчас. Потом" Роберт Земекис объяснил провал премьеры "стрессовой ситуацией", охватившей киноиндустрию. Студии отказались от фильма на стадии продакшена, видя, насколько он рискованный и сложный для широкой аудитории.

"Я должен отдать должное (бывшему главе Miramax) Биллу Блоку, у которого хватило смелости и видения, чтобы понять фильм и снять его. Он единственный парень, у которого хватило убежденности сделать это. Это было фантастически. Слава богу, что он был там, чтобы сделать это", – сказал Земекис.

"Тогда. Сейчас. Потом" описывается на IMDb как "история поколений о семьях и особом месте, где они живут, разделяя любовь, утраты, смех и жизнь".

В драматическом фильме, основанном на графическом романе Ричарда Макгуайра 2014 года, также снимались Пол Беттани, Келли Рейлли, Мишель Докери, Гвилим Ли и Офелия Ловибонд.

Хэнкс и Земекис ранее уже успешно работали вместе. Картина "Форрест Гамп" 1994 года стала хитом как среди кинозрителей, так и среди критиков, собрав $678,2 млн в мировом прокате при бюджете в $55 млн. Среди его многочисленных наград было 13 номинаций на премию "Оскар", в результате которых он одержал шесть побед, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер". В декабре 2011 года "Форрест Гамп" стал одним из редких фильмов, отобранных для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса.

В реестре говорится, что картина "была отмечена за свои технологические инновации (бесшовное цифровое встраивание Гампа в старинные архивные кадры), ее резонанс в культуре, который возвысил Гампа (и то, что он представляет с точки зрения американской невинности) до статуса народного героя, и ее попытку одновременно игриво и серьезно заняться спорными аспектами травматической истории той эпохи".

Ранее Фокус писал, что Том Хэнкс готов сделать все возможное, чтобы попасть в космос.