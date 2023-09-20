"Записался бы прямо сейчас": Том Хэнкс готов сделать все возможное, чтобы попасть в космос

Голливудский актер Том Хэнкс ради полета на Луну готов убирать, готовить еду и развлекать пассажиров космического корабля шутками.

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67-летний актер Том Хэнкс, двукратный обладатель премии "Оскар", уже давно одержим космосом. Он признался, что готов сделать практически все, чтобы попасть туда, включая готовку и уборку, сообщает Daily Mail.

"Я бы хотел быть парнем, ответственным за подачу еды и шуток во время полета на Луну и обратно", — признался Хэнкс.

"Если бы было место, я был бы парнем, который убирает, шутит, рассказывает истории и развлекает всех. Я именно тот мужчина. Я бы, наверное, записался прямо сейчас. Это может быть хорошей идеей. Я сделаю всю работу. Я почищу туалет. Я подам еду. Я сложу одежду. Я спрячу снаряжение. Таким образом, остальные смогут свободно заниматься другими делами", — добавил Хэнкс.

Актеру было всего 13 лет 20 июля 1969 года, когда Нил Армстронг из миссии НАСА "Аполлон-11" впервые совершил полет на Луну.

Это время актер вспоминает так: "Я гулял 20 июля 1969 года, прекрасно осознавая, что живу в то время, когда история человечества изменилась. Относительно полета на Луну я чувствовал то же самое, что люди чувствовали при строительстве Бруклинского моста или полета Линдберга".

Звезду "Аполлона-13" на самом деле пригласили в космос на ракете Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса, но он отказался от этого предложения из-за непомерной цены.

Хэнкс, чье состояние оценивается в 400 миллионов долларов, как сообщается, был первым человеком, которому Безос предложил присоединиться к полету на космическом корабле New Shepherd.

"Ну да, при условии, что я заплачу! Знаете, это стоило 28 миллионов долларов или около того", — сказал Хэнкс в выпуске Jimmy Kimmel Live в ноябре 2021 года.

"И у меня все хорошо, Джимми. Мои дела в порядке. Но я не плачу 28 миллионов долларов", — пошутил Хэнкс.

Напомним, Том Хэнкс с супругой сходили на ужин в Лос-Анджелесе. Звездная пара отправилась на ужин к бывшей первой леди Калифорнии.

Также Фокус писал о 35-й годовщине брака Тома Хэнкса и Риты Уилсон. Том Хэнкс и Рита Уилсон завоевали звание одной из самых крепких пар Голливуда.