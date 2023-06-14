Том Хэнкс с женой в total-black образах посетили премьеру фильма (фото)

Звездная пара сделала ставку на темные оттенки.

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66-летний американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вышли на публику в total-black образах. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара посетила нью-йоркскую премьеру своего нового фильма "Город астероидов", которая состоялась 13 мая 2023 в Линкольн-центре "Alice Tully Hall" в Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене.

Хэнкс был в однобортном черном костюме с рубашкой и туфлях, а Рита продемонстрировала шелковистый блейзер и широкие брюки с кружевным топом. Волосы жены голливудского актера были уложены легкими локонами, а на лице она сделала вечерний макияж. К образу знаменитость добавила лаконичную подвеску.

66-летняя актриса и певица исполнила таинственную роль, а Том Хэнкс изобразил тестя Оги Стинбека (Джейсон Шварцман) Стэнли Зака в разворачивающейся в пустыне романтической драме "Город астероидов". Картина выйдет в кинотеатрах США уже 16 июня 2023 года.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Отметим, что от первого брака у американского актера есть сын Колин (45 лет) и дочь Элизабет (40 лет). А вторая жена Рита родила Хэнксу сыновей Честера и Трумэна, которым сейчас 32 и 27 лет соответственно.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Напомним, Том Хэнкс с супругой сходили на ужин в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о 35-й годовщине брака Тома Хэнкса и Риты Уилсон.