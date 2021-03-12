Глава хора, певшего на свадьбе Гарри и Меган, заверила, что принц Чарльз не расист

Карен Гибсон выступила в защиту наследника британского престола и отметила, что это именно он пригласил ее евангелистский хор, в котором поют только темнокожие исполнители, на торжество

В Британии и США продолжаются споры о том, кто же в королевской семье мог обсуждать цвет кожи будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри. И все чаще звучат голоса в защиту членов королевской семьи, которую теперь подозревают в расизме. Так, основательница и руководительница хора евангелистов под названием The Kingdom Choir, заявила, что принц Чарльз точно не расист. Об этом пишет Daily Mail.

Карен Гибсон рассказала, что ее хор выступал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Причем выступать их пригласил именно принц Чарльз. Он был очень рад, когда хор согласился и после позвонил Карен, чтобы поздравить ее и ее коллектив с успехом.

А вот с Гарри и Меган возникли проблемы. Они требовали, чтобы исполнение соул-композиции Stand By Me было "не слишком ритмичным", Карен рассказала, что они с исполнителями недоумевали, что пара имеет в виду, потому что их стиль исполнения отличается именно живостью и ритмичностью. Они отправили им на прослушивание 12 вариантов исполнения и ни один Меган и Гарри не устроил. Так что Карен просто выбрала самую подходящую на ее взгляд. Однако после свадьбы молодожены отправили им благодарственную открытку.

А вот принц Чарльз был в восторге просто послушав хор. И согласился на первый же предложенный вариант.

К слову, именно принц Чарльз вел Меган к алтарю, после того, как ее отец не пришел на свадьбу после скандала и операции на сердце. Об этом Чарльза попросил сам Гарри, и его отец, по словам принца, сказал: "Да, конечно, я сделаю все, что нужно для Меган, и я здесь, чтобы поддержать вас". А после церемонии принц Чарльз сопровождал мать Меган к выходу из церкви.

[ + – ] Принц Чарльз ведет Меган Маркл к алтарю/Фото: скриншот

Напомним, ранее принц Уильям решительно опроверг все обвинения в расизме. Герцог Кембриджский вместе с женой Кейт Миддлтон впервые появился на публике после скандального интервью его брата и невестки американской телеведущей Опре Уинфри. 11 марта пара посетила школу в Стратфорде. В комментарии репортерам, которые находились на мероприятии, Уильям заявил: "Мы – не расистская семья". Когда его спросили, общался ли он со своим братом Гарри после интервью, герцог добавил: "Нет, я еще не разговаривал с ним, но я сделаю это".

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что кто-то из членов королевской семьи якобы обсуждал цвет кожи ее будущего ребенка. Однако она упомянула, что это не королева и не ее супруг, принц Филипп, так что теперь в расизме подозревают прочих членов семьи: принца Чарльза с женой, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.