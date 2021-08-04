Меган Маркл уперше показала себе після народження дочки (відео)

Герцогиня Сассекська вирішила підтримати жінок, які втратили роботу через пандемію, і в день свого 40-річчя запускає проєкт за участю 40 знаменитостей.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, якій 4 серпня виповнилося 40 років, вперше після народження дочки Лілібет Діани показала себе широкому загалу, розмістивши на вебсайті Archewell відеоанонс свого нового проєкту під назвою 40х40

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Нова ініціатива герцогині Сассекської спрямована на те, щоб допомогти молодим матерям повернутися до роботи після пандемії. Для участі в проєкті будуть залучені 40 голлівудських друзів Меган, а в кадрі з'явилися акторка Мелісса Маккартні та принц Гаррі, якому дісталася вельми комічна роль.

"Зараз мені 40 років, і в мене є ідея. Оскільки мені виповнюється 40 років, я прошу 40 друзів присвятити 40 хвилин свого часу наставництва жінці, яка знову повертається на роботу. Більше 2 мільйонів жінок тільки в США і десятки мільйонів жінок по всьому світу втратили роботу через Covid. І я думаю, якщо ми все зробимо це і все присвятимо 40 хвилин служінню, це може мати хвильовий ефект", — заявила вона.

Серед тих, хто відгукнувся на заклик Меган, — співачка Адель, поетеса Аманда Горман, Софі Грегуар Трюдо, дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і модельєрка Стелла Маккартні.

Повертаючись до відео, зазначимо, що в кадрі Мелісса неодноразово перериває Меган жартами про інші речі, які вона могла б зробити, щоб відсвяткувати свій день народження, спираючись на свої королівські зв'язки, пропонуючи чаювання або вечірку на яхті. Але саме міс Маккарті голосніше за всіх сміється наприкінці розмови, коли помічає принца Гаррі, який жонглює за вікном, на превеликий подив подружжя.

Відео було записане в маєтку герцогів Сассекських у Монтесіто (США), і дружина Гаррі з'явилася перед камерою при повному параді: на ній були білі майка і штани, бежеві туфлі на підборах, а на плечі вона накинула палантин у тон. "Домашності" відео додавала собака, яка спала позаду герцогині.

Повне відео можна подивитися тут.

Рівно два місяці тому Меган народила другу дитину — дочку Лілібет Діану. Після того, як стало відомо про ім'я дівчинки, в ЗМІ розгорілася жвава дискусія, оскільки знайшлося чимало людей, які засудили Меган і Гаррі за використання занадто особистого імені королеви для своєї дитини.

Нагадаємо, Букінгемський палац привітав Меган Маркл з ювілеєм. Серед тих, хто написав із цього приводу в соцмережах, були королева, принц Чарльз і герцоги Кембриджські.