Магічний кристал і англійський чай: що показала Меган Маркл під час ефіру з дому в Каліфорнії

На честь свого 40-річчя герцогиня Сассекська влаштувала вечірку й анонсувала новий проект

Відзначаючи свій день народження, Меган Маркл влаштувала шикарну вечірку в саду, куди були запрошені 65 гостей. Але поки знімків зі святкування не з'явилося, так що шанувальникам герцогині довелося задовольнятися коротким відео, яке вона зняла у своєму новому будинку за 14 мільйонів доларів із Монтесіто, Каліфорнія. Журналісти вивчили обстановку, пише Daily Mail.

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Який вигляд має американська резиденція принца Гаррі та його сім'ї поки знають тільки вони самі, їхні найближчі друзі і, мабуть, декоратор, який облаштовував будинок. Герцогське подружжя ретельно оберігає свою приватність, але в день народження Меган оприлюднила ролик, присвячений її новим проектом 40x40, який буде надихати людей жертвувати 40 хвилин свого часу на допомогу нужденним.

І завдяки її онлайн-бесіді з актрисою Мелісою Маккарті шанувальники та журналісти змогли розглянути хоча б одну кімнату в будинку Гаррі та Меган. До слова, це, мабуть, робочий кабінет Маркл, оскільки саме звідси вона включалася для ефіру з Опрою Вінфрі, розповідаючи про психічне здоров`я свого чоловіка на Apple TV.

Для свого ролика Меган ретельно підібрала умеблювання та предмети інтер'єру. Також під час її розмови на подушці біля каміна спав її бігль на ім'я Гай. Він прибув із господинею з США і став вихованцем Маркл, ще коли вона знімалася в серіалі "Форс-мажори". Маркл забрала його з притулку.

На дубовому столі герцогиня стратегічно розмістила майже два десятки своїх книг. Нагадаємо, опус під назвою "Лавка", у якому всього 37 рядків і кілька простих ілюстрацій, коштує 12,99 фунтів стерлінгів (18,4 доларів), а її аудіоверсія тривалістю 107 секунд продається на Amazon майже за 15 доларів, що робить її однією з найдорожчих. Критики вже рознесли книгу вщент, назвавши її "напівписьменним марнославним проектом".

[ + – ] Меган Маркл у своєму маєтку в Монтесіто, Каліфорнія Фото: Скриншот

Також там журналісти побачили графин із водою, що не дивно, якщо одним із перших слів малюка Арчі, було слово "гідрат". До слова, Гаррі раніше хвалився, що найпершим словом його сина був "крокодил".

Крім цього, Меган прикрасила свій кабінет букетом білих троянд, що, як відомо, символізує молодість, невинність, любов і вірність на мові квітів.

А на крісло вона накинула плед від бренду Hermes за 1740 доларів, таким чином, щоб виднілася буква "H", натякаючи, на думку журналістів, на свого чоловіка Гаррі.

Крім цього на робочому столі Меган виявилося ще одна оригінальна прикраса: кристал кварцу. Вона є давньою прихильницею духовних практик, які включають медитацію та йогу, і неодноразово хвалила кристали за їхні нібито цілющі властивості.

[ + – ] Магічний кристал і чашка з англійської порцеляни Фото: Скриншот

Герцогиня розповідала, що в їхньому будинку в Монтесіто повно кристалів, а той, що опинився на її столі, рекомендується мати поруч жінкам, які нещодавно народили.

І останньою деталлю, поміченою журналістами, виявилася чашка англійського чаю з печивом. Мабуть, живучи в Британії, Меган все ж перейняла деякі місцеві звички, як, наприклад чаювання.

Сервірований чай був за всіма правилами: на срібній таці, у порцеляновій чашці від англійської компанії Twinings із графства Гемпшир. Нині такий сервіз уже не купити, але чашка з блюдцем із колекції Burleigh Black Regal коштувала 30 фунтів.

Нагадаємо, у день народження Меган Маркл Фокус зібрав список її успіхів і промахів при королівському дворі.