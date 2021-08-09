Брат Меган Маркл став учасником реаліті-шоу та назвав герцогиню "фальшивкою"

На цьому Томас Маркл-молодший не зупинився та попередив принца Гаррі, що Меган "зіпсує йому життя"

Старший брат Меган Маркл, герцогині Сассекської, став учасником австралійської версії реаліті-шоу "Великий брат" і почав свою вступну промову з образ відомої родички та її чоловіка. Про це пише Daily Mail.

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55-річний Томас Маркл-молодший — син Томаса Маркла, батька Меган, від першого шлюбу. Він працює майстром із установки вікон, живе в штаті Орегон і знаменитий тільки декількома інтерв'ю про свою зведену сестру-герцогиню, у яких він називав її "фальшивкою" і "перенасиченою, дрібною, пихатою жінкою".

Також відомо, що він був судимий: у 2017 році його визнали винним у тому, що він у п'яному вигляді погрожував жінці пістолетом.

З'явившись на знімальному майданчику "Великого брата", Томас назвав Меган Маркл "фальшивкою" та попередив принца Гаррі про те, що вона "зіпсує йому життя". Також він представився, заявивши: "Я брат Меган Маркл і я найбільший брат з усіх вас".

[ + – ] Томас Маркл-молодший на реаліті-шоу "Великий брат"

Томас, як і інші члени сім'ї герцогині Сассекської, з нею не спілкується. За його словами, останній раз він бачив Меган ще в 2011 році, і на весілля в 2018-му його не запрошували.

Зате він дуже часто критикував її в пресі. Він звинувачував герцогиню в тому, що вона зруйнувала стосунки з їхнім батьком і нічого не робить для того, щоб це виправити

Нагадаємо, Меган не спілкується з батьком із дня весілля, не дивлячись на те, що він зараз проживає всього в 140 кілометрах від їхнього з Гаррі розкішного будинку в Монтесіто, Каліфорнія. 77-річний Томас Маркл не бачив своїх онуків і побоюється, що не встигне це зробити, оскільки його здоров'я погіршується.

[ + – ] Меган Маркл і її батько, Томас Маркл

Він уже розповів журналістам, що відправив дочці на 40-річчя букет із сорока червоних троянд із двома жовтими в центрі композиції, що мало символізувати її дітей: Арчі та Лілібет. Але дочка не відповіла на його привітання.

Меган у свій день народження записала ролик про прийдешній проект її з Гаррі благодійного фонду та показала обстановку свого кабінету в маєтку за 14 мільйонів доларів.