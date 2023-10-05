Меган Маркл задала новый тренд в верхней одежде для осени 2023

Пока что такое пальто не сильно распространено в гардеробах модниц, но оно имеет все основания поселиться там надолго.

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Пальто осенью – незаменимый предмет гардероба. Оно и в холод согреет, и может стать базой для создания элегантного сезонного образа. Каждый год дизайнеры предлагают множество разнообразных моделей пальто, но особое внимание стоит обратить на то, в котором недавно на публике появилась Меган Маркл. Речь идет о пальто-накидке от Carolina Herrera, пишет People.

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Это черно-белое пальто-накидка с узором "елочка", которое имело конструкцию, напоминающую пончо, и высокий воротник. Такая вещь – свежий взгляд на классический шерстяной топпер с немного более волнистым и легким силуэтом, однако черная завязка на талии придала ему некоторую форму, а отделка черными полосами на широких рукавах добавила элегантности.

Лучше всего такое пальто смотрится с брюками прямого кроя и обувью на каблуке, если речь идет о деловом стиле. Если же нравится более повседневный стиль, то лучше выбрать под него джинсы скинни и высокие сапоги.

Текстурированная накидка идеально подходит для этого времени года, когда температура быстро меняется, но толстое шерстяное пальто или пуховая парка пока что явно не подходят.

Отправляясь в магазин за таким пальто, не обязательно искать что-то совершенно похожее. Сейчас стилисты предлагают множество похожих вариантов, начиная от пальто-кейпа и накидки с меховой оторочкой и заканчивая пончо и теплыми кардиганами. Главное – учитывать погодные условия и модные тренды осени 2023.

Ранее Фокус писал, какие пальто больше всего любит носить Меган Маркл.