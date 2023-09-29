Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Риз Уизерспун продемонстрировала идеальное пальто цвета кэмел на осень 2023

Риз Уизерспун актриса, Риз Уизерспун фильмы, Риз Уизерспун стиль, Риз Уизерспун возраст, Риз Уизерспун фото
Фото: Getty Images | Риз Уизерспун

Звезда отправилась на телешоу, чтобы продвигать свою новую детскую книгу и третий сезон популярного сериала "Утреннее шоу".

Related video

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун продемонстрировала идеальное пальто цвет кэмел на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Знаменитость позировала фотографам после выхода из телестудии, где она снялась в эпизоде программы "Доброе утро, Америка". Актриса выглядела сияющей, когда махала рукой поклонникам.

На звезде фильма "Блондинка в законе" было элегантное пальто из верблюжьей шерсти от Lafayette 148. Оскароносная звезда сочетала классический верх с длинным фиолетовым платьем под ним. К ансамблю Уизерспун подобрала коричневую сумочку и подходящие туфли-лодочки. Чтобы выглядеть стильно и в то же время просто, Риз надела золотое ожерелье и соответствующие изящные серьги-кольца.

Риз Уизерспун Fullscreen
Риз Уизерспун
Фото: Getty Images

На шоу актриса рекламировала свою новую детскую книгу "Занятая Бетти и цирковой сюрприз", а также третий сезон "Утреннего шоу", в котором также главную роль играет Дженнифер Энистон.

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун поделилась селфи с двумя сыновьями.