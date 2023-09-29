Риз Уизерспун продемонстрировала идеальное пальто цвета кэмел на осень 2023

Звезда отправилась на телешоу, чтобы продвигать свою новую детскую книгу и третий сезон популярного сериала "Утреннее шоу".

Related video

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун продемонстрировала идеальное пальто цвет кэмел на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Знаменитость позировала фотографам после выхода из телестудии, где она снялась в эпизоде программы "Доброе утро, Америка". Актриса выглядела сияющей, когда махала рукой поклонникам.

На звезде фильма "Блондинка в законе" было элегантное пальто из верблюжьей шерсти от Lafayette 148. Оскароносная звезда сочетала классический верх с длинным фиолетовым платьем под ним. К ансамблю Уизерспун подобрала коричневую сумочку и подходящие туфли-лодочки. Чтобы выглядеть стильно и в то же время просто, Риз надела золотое ожерелье и соответствующие изящные серьги-кольца.

Риз Уизерспун Фото: Getty Images

На шоу актриса рекламировала свою новую детскую книгу "Занятая Бетти и цирковой сюрприз", а также третий сезон "Утреннего шоу", в котором также главную роль играет Дженнифер Энистон.

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун поделилась селфи с двумя сыновьями.